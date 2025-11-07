Assine
MASSA DE PÃO DE QUEIJO

3 receitas fáceis com ingredientes de pão de queijo que vão te surpreender

Aprenda a fazer waffle, pizza e até torta salgada usando a versatilidade do nosso quitute mineiro como base para pratos criativos

07/11/2025 18:14 - atualizado em 07/11/2025 18:15

As receitas elevam a massa de pão de queijo ao status de uma refeição completa, ideal para um almoço ou jantar leve crédito: Pexels

A base de polvilho e queijo, queridinha dos cafés da manhã e da tarde, revela um potencial surpreendente na cozinha. Os mesmos ingredientes que resultam no quitute mineiro podem se transformar em pratos criativos e práticos, servindo como uma alternativa para receitas sem glúten, desde que os componentes, como o polvilho, sejam certificados e livres de contaminação cruzada.

Esqueça o formato de bolinha por um instante. Adaptar os ingredientes do pão de queijo economiza tempo e adiciona um sabor inconfundível a receitas que vão de lanches rápidos a refeições mais completas. Separamos três ideias fáceis para você inovar no cardápio usando essa versatilidade a seu favor.

1. Waffle de pão de queijo

Ingredientes:

  • 1 xícara de leite

  • 2 ovos

  • ½ xícara de óleo

  • 2 xícaras de polvilho (doce ou azedo, conforme preferência)

  • 1 xícara de queijo ralado (meia cura, parmesão ou muçarela)

  • Sal a gosto

Modo de preparo:

  1. No liquidificador, bata o leite, os ovos, o óleo, o polvilho, o queijo ralado e o sal até obter uma massa cremosa e homogênea.

  2. Preaqueça a máquina de waffle e unte levemente com óleo ou manteiga.

  3. Despeje uma porção da massa, feche e asse até dourar.

  4. Sirva ainda quente.

Dica: o waffle fica crocante por fora e elástico por dentro, como o pão de queijo. Combine com goiabada ou doce de leite para uma versão doce, ou requeijão e queijo minas para uma opção salgada.

2. Minipizza com massa de pão de queijo

Ingredientes:

  • 2 xícaras de massa crua de pão de queijo (ou pães de queijo prontos cortados ao meio)

  • ½ xícara de molho de tomate

  • 1 xícara de queijo muçarela ralado

  • Recheios a gosto (presunto, calabresa, frango, tomate, manjericão, etc.)

Modo de preparo (com massa crua):

  1. Preaqueça o forno a 200 °C e unte uma forma.

  2. Espalhe pequenas porções da massa formando discos finos.

  3. Pré-asse por cerca de 10 minutos, até firmar.

  4. Retire, espalhe o molho de tomate, o queijo e os recheios de sua preferência.

  5. Leve novamente ao forno até o queijo derreter e a borda dourar.

Modo de preparo (com pães de queijo prontos):

  1. Corte os pães de queijo ao meio e coloque o recheio sobre a parte cortada.

  2. Leve ao forno apenas para gratinar.

Dica: Uma opção prática para o lanche da tarde ou um jantar rápido.

3. Torta salgada de pão de queijo

Ingredientes:

  • 2 xícaras de massa de pão de queijo (consistência de modelar)

  • 1 xícara de frango desfiado com milho e requeijão (ou outro recheio de sua preferência)

  • 3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

  1. Preaqueça o forno a 180 °C.

  2. Forre o fundo e as laterais de uma forma de torta (ou forminhas individuais) com a massa de pão de queijo.

  3. Acrescente o recheio já pronto.

  4. Polvilhe o parmesão por cima.

  5. Leve ao forno até a massa dourar e o recheio aquecer bem.

Dica: Sirva acompanhada de salada verde ou legumes grelhados para uma refeição leve e completa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

