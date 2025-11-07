3 receitas fáceis com ingredientes de pão de queijo que vão te surpreender
Aprenda a fazer waffle, pizza e até torta salgada usando a versatilidade do nosso quitute mineiro como base para pratos criativos
A base de polvilho e queijo, queridinha dos cafés da manhã e da tarde, revela um potencial surpreendente na cozinha. Os mesmos ingredientes que resultam no quitute mineiro podem se transformar em pratos criativos e práticos, servindo como uma alternativa para receitas sem glúten, desde que os componentes, como o polvilho, sejam certificados e livres de contaminação cruzada.
Esqueça o formato de bolinha por um instante. Adaptar os ingredientes do pão de queijo economiza tempo e adiciona um sabor inconfundível a receitas que vão de lanches rápidos a refeições mais completas. Separamos três ideias fáceis para você inovar no cardápio usando essa versatilidade a seu favor.
1. Waffle de pão de queijo
Ingredientes:
1 xícara de leite
2 ovos
½ xícara de óleo
2 xícaras de polvilho (doce ou azedo, conforme preferência)
1 xícara de queijo ralado (meia cura, parmesão ou muçarela)
Sal a gosto
Modo de preparo:
No liquidificador, bata o leite, os ovos, o óleo, o polvilho, o queijo ralado e o sal até obter uma massa cremosa e homogênea.
Preaqueça a máquina de waffle e unte levemente com óleo ou manteiga.
Despeje uma porção da massa, feche e asse até dourar.
Sirva ainda quente.
Dica: o waffle fica crocante por fora e elástico por dentro, como o pão de queijo. Combine com goiabada ou doce de leite para uma versão doce, ou requeijão e queijo minas para uma opção salgada.
2. Minipizza com massa de pão de queijo
Ingredientes:
2 xícaras de massa crua de pão de queijo (ou pães de queijo prontos cortados ao meio)
½ xícara de molho de tomate
1 xícara de queijo muçarela ralado
Recheios a gosto (presunto, calabresa, frango, tomate, manjericão, etc.)
Modo de preparo (com massa crua):
Preaqueça o forno a 200 °C e unte uma forma.
Espalhe pequenas porções da massa formando discos finos.
Pré-asse por cerca de 10 minutos, até firmar.
Retire, espalhe o molho de tomate, o queijo e os recheios de sua preferência.
Leve novamente ao forno até o queijo derreter e a borda dourar.
Modo de preparo (com pães de queijo prontos):
Corte os pães de queijo ao meio e coloque o recheio sobre a parte cortada.
Leve ao forno apenas para gratinar.
Dica: Uma opção prática para o lanche da tarde ou um jantar rápido.
3. Torta salgada de pão de queijo
Ingredientes:
2 xícaras de massa de pão de queijo (consistência de modelar)
1 xícara de frango desfiado com milho e requeijão (ou outro recheio de sua preferência)
3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
Modo de preparo:
Preaqueça o forno a 180 °C.
Forre o fundo e as laterais de uma forma de torta (ou forminhas individuais) com a massa de pão de queijo.
Acrescente o recheio já pronto.
Polvilhe o parmesão por cima.
Leve ao forno até a massa dourar e o recheio aquecer bem.
Dica: Sirva acompanhada de salada verde ou legumes grelhados para uma refeição leve e completa.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.