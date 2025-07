Saiba mais sobre os realities de gastronomia que movimentam a TV brasileira

Estreou na terça-feira (15/7) a primeira temporada do Chef de Alto Nível, novo reality show gastronômico da TV Globo. Com apresentação de Ana Maria Braga, o programa reúne 24 participantes divididos em três categorias - cozinheiros de internet, profissionais e amadores - que serão mentorados por renomados chefs: Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto. Dentre os competidores, dois nomes representam a Bahia: Dih Vidal e Flan Souza.

A estreia desperta o apetite dos telespectadores por competições culinárias. Para quem acompanha o universo dos realities gastronômicos, vale relembrar os principais títulos que marcam presença na TV brasileira:

MasterChef Brasil

Exibido pela Band desde 2014, o programa é a versão nacional do formato internacional que já conquistou diversos países. Em sua 12ª temporada no Brasil, a atração continua reunindo cozinheiros - amadores e profissionais - que enfrentam provas técnicas e criativas para conquistar o título de melhor cozinheiro do Brasil. Os participantes são avaliados por um trio de jurados renomados: Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo (no lugar da chef Paola Carosella). A partir deste ano, eles também passaram a comandar a apresentação do programa, substituindo a figura clássica da apresentadora - Ana Paula Padrão.

O programa é exibido às terça-feiras, às 22h30, na Band.

Pesadelo na Cozinha

O reality show culinário é baseado no formato britânico "Kitchen Nightmares" e exibido originalmente pela Band, além de estar disponível na plataforma HBO Max. No comando, está o irreverente chef Erick Jacquin, que também atua como jurado no MasterChef Brasil. O programa acompanha a tentativa de resgatar restaurantes brasileiros que estão à beira da falência, enfrentando problemas de gestão, qualidade, atendimento e, principalmente, comida. Com uma linguagem direta e momentos de tensão marcantes, o programa conquistou o público ao mostrar os bastidores reais, e muitas vezes caóticos, do mundo das cozinhas. A versão brasileira já acumula quatro temporadas, sempre com forte repercussão nas redes sociais.

O programa é exibido às terça-feiras, às 22h30, na Band (novos episódios só no ano que vem).

Bake Off Brasil - Mão na Massa

Exibido pelo SBT desde 2015, é a versão nacional do sucesso britânico "The Great British Bake Off" e tem como foco principal a confeitaria. No programa, confeiteiros amadores enfrentam desafios técnicos e criativos a cada semana, com o objetivo de impressionar os jurados e conquistar o título de melhor confeiteiro amador do país. O formato é estruturado em eliminações semanais, em um ambiente que mistura competição com um tom acolhedor e familiar. Atualmente, os jurados são Beca Milano e Olivier Anquier (trabalho feito, nas primeiras temporadas, por Carolina Fiorentino e Fabrizio Fasano Jr), enquanto a apresentação é comandada por Nadja Haddad.

A nova temporada estreia em 9 de agosto, sábado, às 20h45, no SBT

Que Seja Doce

Exibido pelo canal GNT desde 2015, é um reality show totalmente voltado à confeitaria. Comandado pelo chef Felipe Bronze, o programa traz confeiteiros que competem em provas temáticas com o objetivo de criar sobremesas sofisticadas e visualmente impactantes. A cada episódio, um novo grupo participa e um vencedor é escolhido no próprio dia, pois o formato é diário e não acumulativo. Os jurados são especialistas no mundo dos doces: Lucas Corazza, Tábata Romero, Fernanda Bande e Talitha Morete (papéis antes ocupados por Roberto Strongoli e Carole Crema).

O programa é exibido todas as segundas, terças e quartas, às 20h45, no GNT.

The Taste Brasil

Transmitido pelo GNT, é a versão nacional do formato internacional The Taste. A principal característica do programa é a avaliação às cegas: os jurados provam os pratos servidos em pequenas colheres, sem saber quem os preparou. O foco está na intensidade de sabor e na técnica concentrada em uma única mordida. Além de jurados, os quatro chefs também atuam como mentores dos participantes. Desde a primeira temporada, Claude Troisgros e Felipe Bronze são presenças constantes no painel. A partir da 6ª temporada, em 2023, Manu Buffara e Manu Ferraz também passaram a integrar o time no lugar de Helena Rizzo e André Mifano.

O programa é exibido às sexta-feiras, às 23h15 no GNT.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino