Comer entre as refeições principais gera disposição, e isso não precisa ser complicado ou demorado, com isso reunimos cinco ideias de lanches que carregam energia, sabor e praticidade. São opções perfeitas para quem busca refeições rápidas, sem abrir mão da nutrição.

1. Pão de queijo de frigideira

Em apenas cinco minutos, o pão de queijo de frigideira se torna uma alternativa leve e cheia de sabor. Basta misturar polvilho, queijo ralado, ovo e azeite, modelar pequenas bolinhas achatadas e grelhar até dourar. O resultado é um lanchinho cheio de proteína, sem complicação e ideal para acompanhar um café ou chá.

Pão de queijo de frigideira: bolinhas douradas e cremosas, prontas em apenas cinco minutos iStock

2. Bolo de aveia com banana no micro-ondas

O clássico bolo de aveia com banana ganha versão rápida no micro-ondas. Misture aveia, banana amassada, ovo, um toque de mel e fermento, aqueça por cerca de 2 minutos e pronto: fatia quentinha, macia e rica em fibras. Perfeito para a correria do meio da tarde, sacia o apetite e complementa como base para geleia ou pasta de amendoim.

Bolo de aveia express: macio, nutritivo e ideal para acompanhar um café ou chá iStock

3. Iogurte caseiro com frutas

Fazer iogurte em casa é surpreendentemente simples: misture um litro de leite fervido e resfriado com um pouco de iogurte natural como fermento e mantenha em recipiente fechado por algumas horas. Depois, é só adicionar frutas da estação, como mamão ou morango. Rico em probióticos e vitamina C, o iogurte caseiro é leve, cremoso e ajuda na digestão.

Leve e funcional: o iogurte caseiro combina probióticos com o frescor das frutas da estação iStock

4. Sanduíche de pasta de grãodebico (hommus)

Torre levemente duas fatias de pão integral, espalhe hommus pronto ou caseiro (azeite, tahine, limão e grãodebico batidos), adicione fatias de pepino e folhas verdes. Essa combinação natural para o sanduíche é saborosa, rica em ômega 3, fibras e proteínas vegetais, e sustenta sem pesar o estômago.

Crocrante e cheio de sabor, o sanduíche com hommus é uma opção vegetal rica em proteínas e fibras iStock

5. Mix de nozes, castanhas e frutas secas

Prepare um mix com castanhadoBrasil, amêndoas, nozes e damascos secos. Bom em fontes de gorduras boas, minerais como zinco e selênio, esse lanche sem preparo é ideal para dias agitados: mantém o metabolismo em ritmo constante e ainda agrada quem está em movimento.

Pronto para levar: o mix de oleaginosas e frutas secas sustenta, nutre e cabe no bolso ou na bolsa. iStock

Benefícios em cada receita

Com essas opções, você amplia o repertório diário de lanches saudáveis sem abrir mão da rapidez. Perfeitas para aquela pausa no trabalho, estudos ou para acompanhar uma caminhada no parque. As receitas unem:

Praticidade : todas exigem pouco tempo e poucos ingredientes.

Nutrientes balanceados: priorizam fibras, proteínas e gorduras saudáveis.

Acessibilidade: itens encontrados com facilidade e em boa parte das despensas.

Lembre-se: adaptar porções e combinações torna o lanche ainda mais a sua cara. Experimente trocar frutas, incluir sementes como chia, mudar o tipo de queijo ou variar os pães. Isso mantém o prazer e a rotina nutritiva sempre renovada.

Que tal experimentar hoje mesmo? Preparar um desses petiscos pode transformar o seu lanche. Aproveite!