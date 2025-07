A alimentação plant-based ganhou força nos últimos anos e tudo indica que estamos no auge dessa revolução alimentar. Com cada vez mais pessoas estão buscando alternativas à base de plantas, fazendo com que surjam receitas criativas que combinam sabor, cor e saúde.

E para atualizar o cardápio, existem três preparos que prometem dominar as mesas pela praticidade, sabor e beleza : um hambúrguer vegetal com textura surpreendente, um ceviche de cogumelos refrescante e um pudim de chia ideal para qualquer momento do dia. Tudo fácil de fazer, com ingredientes acessíveis e uma apresentação que impressiona.

1. Hambúrguer vegetal com grão-de-bico e beterraba

Visual marcante, sabor defumado e textura suculenta. Esse hambúrguer conquista pela aparência e entrega uma combinação nutritiva que substitui a carne com louvor.

Ingredientes:

1 xícara de grão-de-bico cozido;

1/2 beterraba crua ralada;

1/2 cebola roxa picada;

2 dentes de alho;

1 colher (sopa) de azeite;

1 colher (sopa) de shoyu;

1 colher (chá) de cominho;

1/2 xícara de aveia em flocos;

sal e pimenta a gosto;

Modo de preparo:

amasse o grão-de-bico com um garfo até virar uma pasta; refogue a cebola e o alho no azeite até dourar; junte a beterraba ralada e cozinhe por 2 minutos; misture tudo ao grão-de-bico, acrescente os temperos, o shoyu e a aveia; molde em formato de hambúrguer e leve ao forno (ou frigideira antiaderente) até dourar dos dois lados; sirva com pão integral, folhas frescas e molho vegano de sua preferência.

Além de saborosos, os hambúrgueres vegetarianos preparados em casa têm alta densidade nutricional Freepik

2. Ceviche de cogumelos com leite de coco e limão

Fresco, aromático e surpreendente, esse ceviche é uma releitura vegana do clássico peruano. Ideal para dias quentes e encontros informais.

Ingredientes:

200g de cogumelos frescos (shiitake ou paris) fatiados;

suco de 2 limões;

1/2 cebola roxa fatiada fina;

1/2 pimentão amarelo em tiras;

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes, picada;

3 colheres (sopa) de leite de coco;

coentro e cebolinha picados a gosto;

sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo:

misture os cogumelos, a cebola, o pimentão e a pimenta em um bowl; adicione o suco de limão e o leite de coco e tempere com sal e pimenta e finalize com ervas frescas; deixe marinar na geladeira por 20 minutos antes de servir; acompanhe com chips de batata-doce ou torradas.

3. Pudim de chia com frutas vermelhas

Leve, versátil e naturalmente doce, esse pudim é rico em fibras, ômega-3 e antioxidantes. Uma sobremesa ou café da manhã completo, sem precisar de açúcar refinado.

Ingredientes:

3 colheres (sopa) de sementes de chia;

1 xícara de leite vegetal (amêndoas, coco ou aveia);

1 colher (chá) de extrato de baunilha;

1 colher (sopa) de melado de cana ou agave (opcional);

frutas vermelhas frescas (morango, framboesa, mirtilo).

Modo de preparo:

misture a chia com o leite vegetal, a baunilha e o adoçante em um pote com tampa; mexa bem para não formar grumos, leve à geladeira por pelo menos 4 horas ou durante a noite; na hora de servir, finalize com frutas vermelhas frescas e um fio de melado, se desejar.

As três receitas são exemplos de como o plant-based vai além da salada: ele é criativo, nutritivo e repleto de sabores que agradam até os paladares mais exigentes.

Com ingredientes acessíveis e técnicas simples, qualquer pessoa pode experimentar o estilo de vida vegano ou vegetariano que veio para ficar, não apenas por saúde ou ideologia, mas pelo prazer de comer bem. Afinal, cozinhar é uma forma deliciosa de se conectar com o futuro da alimentação.