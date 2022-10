Livro organizado por Alex Atala reúne receitas com méis de abelhas nativas

Linguiça de pato com lentilha, mostarda e vegetais (Felipe Rameh) (foto: Rubens Kato/Divulgação)

“Não devemos só conhecer a nossa biodiversidade, mas defendê-la. As abelhas são grandes polinizadoras e indicadoras da saúde do meio ambiente, mas também produzem caldas prontas para sobremesa e adoçantes da melhor qualidade”, aponta Alex Atala, um dos organizadores do livro.





O chef de São Paulo tem uma relação antiga com méis e abelhas. De criança, ele se lembra da famosa jataí, “mansa e simpática”. Mais tarde, muito curioso e viajando bastante pelo Brasil, começou a conhecer melhor as espécies e variedades de produtos.









Figo grelhado, chantili de mel e farofa de pólen (Carlos Kristensen) (foto: Rubens Kato/Divulgação)

Desde que fundou o Instituto Atá, em 2013, que tem como missão valorizar ingredientes, produtores e territórios, Atala levanta a bandeira das abelhas e méis brasileiros. “Não dá para imaginar o mundo sem plantas e animais e o maior elo entre esses dois mundos são os insetos”, completa.

As abelhas nativas sem ferrão são sociais (vivem em colméias) e produzem mel. Pertencentes a um grupo cientificamente chamado meliponini, habitam regiões tropicais e subtropicais do planeta.



No Brasil, existem 250 espécies. O livro apresenta 18 delas, originárias de todas as regiões do país.





“A atividade de criação dessas abelhas resulta da junção do conhecimento indígena com a predileção europeia por domesticar animais”, explica o ecólogo Jerônimo Villas-Bôas, fundador da Reenvolver, sócio do Instituto Atá, onde coordena o Projeto Verde Mel, e organizador do livro.





As abelhas sempre fizeram parte da vida de Villas-Bôas. Filho de antropólogos, ele nasceu em São Paulo, mas passou a primeira infância em terras indígenas. “Tomava mamadeira de água com mel”, conta. O ecólogo trabalha com abelhas há 20 anos, tanto em laboratório quanto em campo.









Beterraba, queijo de cabra e vinagrete de mel (Willem Vandeven) (foto: Rubens Kato/Divulgação)

Em conquista recente, esses produtos foram reconhecidos pela legislação brasileira. Agora os estados são responsáveis pelos regulamentos técnicos. Minas ainda não tem.



Integrante do Atá desde o início, ele sempre lutou pela regulamentação do comércio dos méis de abelhas nativas sem ferrão.

Além de mostrar as abelhas, com ilustrações em tamanho real, a obra destaca a variedade de méis que elas produzem. Segundo Villas-Bôas, é importante diferenciar o que se consome.



“Assim como no mundo dos vinhos, em que sabemos qual é a uva, território e método de produção, devemos tratar o mel da mesma forma. Mel não é a mesma coisa, existem centenas de variedades. Por isso, falamos méis.”

De todas as regiões

Pato assado com legumes e figos (Mariana Gontijo) (foto: Rubens Kato/Divulgação)





“Temos uma enorme capacidade de transformar territórios através da cozinha, mas não dá para envolver só restaurantes e chefs. Esses já são engajados com a gastronomia do Brasil e entendem o mel de abelhas nativas como ingrediente. Pessoas comuns precisam conhecer e comer em casa”, diz o ecólogo.





As três receitas de Atala têm outros pontos em comum além do mel: são de simples preparo, executáveis em qualquer canto do Brasil e para qualquer bolso. Entre elas, fatias de bacon com mel de uruçu-amarela, “uma provocação para lembrarmos que menos, muitas vezes, é mais”, ele escreve no livro. “Requer apenas dois ingredientes e um micro-ondas.”





Pudim de mel de mandaçaia (Marcio Avila) (foto: Rubens Kato/Divulgação)



Para Felipe Rameh, um dos mineiros convidados, esta é uma oportunidade de enxergar os méis sem o olhar da pasteurização. Pelo contrário, enxergar diversidade.





“Abre-se um universo de aromas, açúcares, acidezes, camadas de sabor, texturas e cores inimagináveis. Gosto dessa possibilidade de trabalhar com méis muito distintos em todos os aspectos e empregá-los em diferentes receitas”.





No livro, o chef ensina a fazer linguiça de pato com lentilha, mostarda e vegetais. O mel de mandaçaia é usado para glacear a linguiça.



“Não é regra, mas geralmente não aquecemos o mel para que não evaporem algumas preciosidades e sejam preservadas notas originais”, destaca. Por isso, ele entra como último elemento, na finalização, levando acidez, dulçor e brilho ao prato.

Joia do cerrado





Bacon com mel de uruçu-amarela (Alex Atala) (foto: Rubens Kato/Divulgação)

Mariana Gontijo sempre gostou de mel. “Para mim, é um dos melhores doces que existem.” Na sua infância, em Moema, interior de Minas Gerais, o consumo era obrigatório para prevenir gripes e resfriados. A chef só foi conhecer a diversidade que envolve o produto quando já trabalhava com gastronomia e se encantou ao encontrar notas florais em uns, acidez em outros, e até sabor fermentado.

Pela facilidade de acesso, ela se acostumou a usar o mel de jataí no seu restaurante, Roça Grande (na conversa, lembrou-se de que, na casa dos pais, sempre teve uma caixinha dessas abelhas com um função decorativa).



Normalmente, o dulçor aparece na ganache de chocolate que cobre o bolo de cenoura, em molhos de saladas e também é usado para dourar assados, como ensina no livro.





Para a receita do pato assado com legumes e figos, entrou em cena o mel de uruçu-amarela, encontrado no cerrado, onde está sua origem e sua razão de cozinhar. “Fiquei muito impressionada com a delicadeza e a profundidade de sabores desse mel. É uma joia.”





Decidida a criar um prato de celebração, para compartilhar, Mariana escolheu o pato, que, na sua cultura, faz parte desses momentos festivos.



A chef pincela a ave com uma mistura de mel, manteiga derretida e baunilha-do-cerrado (outro elemento da nossa biodiversidade) para ter doçura e brilho. Segundo ela, dá para fazer o mesmo com outras carnes com sabor mais neutro, como frango e codorna.





A mesma mistura, chamada de xarope de mel, é usada para regar os figos partidos ao meio, que vão para o forno, e os rabanetes, finalizados na frigideira até caramelizar.





Cebolas assadas com vinagrete de girassol e tomilho (Henrique Gilberto) (foto: Rubens Kato/Divulgação)

Assim como faz pelo cerrado, a chef quer que as pessoas entendam a importância dos ingredientes para a manutenção da biodiversidade brasileira. “Esse projeto reforça o propósito que tenho na cozinha. O meu trabalho é conhecer e usar produtos que ainda conheço da minha própria cultura”, comenta Mariana, que já pensa em explorar outros méis de abelhas nativas sem ferrão.





O desafio, na visão dela, é fazer com que esses produtos cheguem regularmente à BH. Mas, para quem está acostumada a garimpar ingredientes do cerrado, como licuri e babaçu, nada é impossível.





O ecólogo Jerônimo Villas-Bôas concorda que a logística é um desafio. Seu trabalho consiste, justamente, em resolver os gargalos, encurtar as distâncias e fazer com que os méis (e outros produtos brasileiros) cheguem a cada vez mais pessoas.



“A nossa missão é fortalecer cadeias produtivas e agregar valor aos produtos da nossa biodiversidade”, resume, falando pela sua empresa, Reenvolver.

Pato assado com legumes e figos (Mariana Gontijo)

Ingredientes

1 pato inteiro (aproximadamente 2 kg); ½ laranja; suco de 5 laranjas; raspas de 2 laranjas; 2 xícaras de vinho branco; ¼ de xícara de azeite de oliva extravirgem; 2 colheres de sopa de sal; pimenta-do-reino branca a gosto; 5 folhas de sálvia; 5 galhos de tomilho; 5 folhas de louro; 5 dentes de alho picados; 2 colheres de sopa de gengibre ralado ou picado; 10 cravos-da-índia; 1 colher de sopa de mostarda; 2 cebolas; tomilho a gosto; 500 g de batata-bolinha; 3 colheres de sopa de manteiga derretida; 3 colheres de sopa de mel de uruçu-amarela; 1 colher de sopa de essência de baunilha-do-cerrado; 30ml de mel de uruçu-amarela; 1 colher de sopa de essência de baunilha-do-cerrado; 8 figos maduros; flor de sal a gosto; 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem; 10 rabanetes cortados ao meio, no sentido do comprimento; ramos de alecrim a gosto; cebolinha-francesa picada

Modo de fazer

Limpe o pato, retire o pescoço e faça a amarração das coxas e das asas, para que ele se mantenha uniforme. Insira a metade de laranja no interior do pato. Em uma tigela, misture os ingredientes da marinada. Em um saco plástico grande, coloque o pato e a marinada. Deixe por, pelo menos, 12 horas na geladeira. Vire-o no meio do processo para o sabor penetrar na carne de maneira uniforme. No dia seguinte, preaqueça o forno a 160 °C. Faça a mistura de manteiga que irá pincelar o pato durante o processo. Aqueça uma panela pequena ou frigideira, apenas para derreter a manteiga e adicione o mel e a baunilha. Misture bem e reserve. Coloque o pato, ainda amarrado, com o peito virado para baixo, em uma assadeira. Adicione as cebolas, alguns ramos frescos de tomilho e o líquido da marinada. Pincele o pato com a mistura de manteiga. Cubra a assadeira com papel-alumínio e asse por cerca de 1 hora e 30 minutos. Retire a assadeira do forno, vire o pato, pincele novamente com a mistura de manteiga. Usando uma faca, faça pequenos furos nas batatas e coloque no fundo da assadeira. Cubra, novamente, com o papel-alumínio e leve ao forno, até que a carne esteja macia por, aproximadamente, 1 hora. Passado este tempo, retire o papel-alumínio, pincele com a mistura de manteiga e aumente a temperatura para 180 °C. Pincele o pato a cada 10 minutos, até ficar bem dourado. Transfira o pato e as batatas para o recipiente que for servir e pincele a mistura de manteiga pela última vez. Para preparar os acompanhamentos, comece fazendo o que vamos chamar de xarope de mel. Leve ao fogo baixo uma panela pequena, coloque o mel e a essência de baunilha e deixe reduzir até ficar com a consistência de um xarope ralo. Desligue e deixe esfriar. Em uma assadeira, coloque os figos cortados e regue com metade do azeite, %u2154 do xarope de mel e polvilhe flor de sal. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 7 minutos, cuidando para que os figos se mantenham firmes. Pincele a parte interna dos rabanetes com o restante do xarope de mel. Em uma frigideira, em fogo baixo, aqueça o azeite restante, coloque os rabanetes, com o interior voltado para baixo, e deixe caramelizar. Se necessário, apoie outra frigideira por cima, para fazer peso nos rabanetes e grelhar por igual. Para empratar, arrume os figos e os rabanetes sobre as batatas, decore com ramos de alecrim e cebola-francesa picada finamente e coloque o pato.

A diversidade brasileira também está representada pelo time de cozinheiros e bartenders, que contempla todas as regiões e biomas do país. Três são mineiros: Mariana Gontijo, Felipe Rameh e Henrique Gilberto. Cada um teve que desenvolver uma ou mais receitas com méis originários de seus respectivos territórios.O livro se divide em nove categorias de receitas, entre elas tira-gosto, salada, prato feito, sobremesa e goró (com drinques alcoólicos). Todas foram pensadas para o leitor possa reproduzir, sem dificuldade, em casa.Os organizadores quem democratizar o acesso ao conhecimento e aos méis, tanto que, nas últimas páginas, estão listadas fornecedores de todas as regiões.