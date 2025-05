Confira a agenda gastronômica do fim de semana no interior de Minas

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Que tal aproveitar o fim de semana com uma viagem para o interior, ainda mais se for para degustar pratos saborosos e vinhos mineiros de muita personalidade? Para quem quiser pegar estrada e desfrutar, além da gastronomia, cidades históricas e simbólicas de Minas Gerais, os eventos abaixo são oportunidades atraentes – e gratuitas. Confira:

Festival Vinho e Jazz 2025 em Tiradentes

O Festival Vinho e Jazz, realizado na cidade de Tiradentes, vai contar com degustações, jantares harmonizados e, para quem desejar, até mesmo visita á uma vinícola da região Wine Locals/ Divulgação

Entre sexta-feira (30/5) e o dia 8 de junho, a cidade histórica de Tiradentes, no Campo das Vertentes, reconhecida pelas mostras de cinema e gastronomia, vai sediar o Festival Vinho e Jazz 2025. Apesar de englobar atrações artísticas e culturais, o foco do evento são os vinhos mineiros, que conquistam cada vez mais o paladar do público e até mesmo da crítica.

Por meio de jantares harmonizados realizados no tradicional restaurante Tragaluz e degustações de vinhos regionais (ambos precisam de reservas), a organização do festival busca levar para os frequentadores a complexidade da “enogastronomia” do estado brasileiro.

A linha que o restaurante Tragaluz, comandado pelo chef Felipe Rameh, segue já revisita de maneira contemporânea elementos clássicos da culinária mineira. Por isso, atrelada aos vinhos do estado, promete surpreender ainda mais os clientes.

Terroir singular

Os vinhos mineiros apresentam características únicas. Dentre os fatores responsáveis pela produção singular do estado, estão as altitudes elevadas e a amplitude térmica, ligada justamente à altitude. Em determinadas regiões produtoras do estado, durante um mesmo dia pode fazer mais de 20ºC na parte da tarde enquanto, durante a madrugada, as temperaturas podem ser negativas. Essas características de clima e altitude são responsáveis por frutas com lenta maturação e com acidez conservada.

Outro sistema adotado na produção de vinhos mineiros é a dupla poda. Esse método possibilita, em vez de uma, duas colheitas anuais de uvas. A colheita do inverno, período do ano em que há menor incidência de chuvas e maior amplitude térmica, gera uvas mais sadias e maturadas e, consequentemente, vinhos únicos.

Serviço

De 30 de maio a 8 de junho

Largo da Rodoviária de Tiradentes (MG)

Entrada gratuita



Festival gastronômico Sabores das Villas, em Catas Altas da Noruega

O Festival Gastronômico Sabores das Villas terá sua edição na cidade de Catas Altas da Noruega neste domingo (01/06) Festival gastronômico Sabores das Villas/ Divulgação



No próximo sábado (1º/6), a cidade de Catas Altas da Noruega, também no Campo das Vertentes e situada a 140 km de Belo Horizonte, vai receber o evento que percorre cidades da região do Alto Paraopeba. No dia em que a cidade recebe o Festival Gastronômico Sabores das Villas, atrações culturais, como shows e apresentações teatrais vão ser realizadas ao lado de uma programação destinada à culinária. Além do sabor, outro diferencial são os preços justos: todos os pratos serão vendidos pelo preço fixo de R$ 15.

Cozinhas ao vivo com chefs locais e produtos típicos da região serão alguns atrativos além dos pratos servidos no evento, que será realizado no Estádio Municipal da cidade.

Serviço

Domingo(1º/6)

Estádio Municipal Weber Lobo Neiva, Catas Altas da Noruega

Entrada gratuita



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata