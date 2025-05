Região do Campo das Vertentes, em Minas, recebe festivais gastronômicos

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Nada melhor do que curtir o final de semana com muita comida e bebida boa. Melhor ainda é aproveitar a gastronomia em destinos repletos de história. E é exatamente isso que turistas e moradores de São João del-Rei e Tiradentes, cidades no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, vão poder fazer no próximo final de semana.

Tiradentes, a encantadora e romântica cidade histórica situada a 190 km de distância de Belo Horizonte, vai receber a 14ª edição do TremBier. O festival, que tem como principal foco as cervejas artesanais, leva esse nome pela junção da bebida e da Maria Fumaça, locomotiva que liga a cidade de Tiradentes a São João del-Rei.

Alô, apaixonados por cerveja!

Nesta edição, 28 cervejarias participarão do evento, além de diversos restaurantes, inclusive, com pratos pensados para harmonizar com as cervejas. Casas como Tragaluz, Empório Santo Antônio e Lagar são algumas das atrações gastronômicas confirmadas no evento.

“Neste ano retornamos para a praça, um espaço público, assim como o que começamos há 14 anos”, destaca Luiz Cesar Costa, idealizador e produtor do TremBier. Nos últimos dois anos, o evento ocupou espaços privados, mas, com o questionamento e inquietação do público, a organização optou por retornar ao espaço que antes ocupava, o Largo das Forras (praça principal) e Largo do Cervejeiro (rodoviária).

Desde 2012, o TremBier nunca saiu de Tiradentes e abraça a cidade até hoje. “Sempre falamos: ‘venha degustar Tiradentes e conhecer a cerveja artesanal’. Queremos fortalecer a cultura cervejeira em Minas Gerais e divulgar nossa cidade, que é tão acolhedora”, comenta Luiz.

Serviço

TremBier @trembiertiradentes

De sexta (16/5) a domingo (18/5)

Largo das Forras (praça principal) e Largo do Cervejeiro (rodoviária)

Entrada franca

Valorizando o local

A cidade histórica de São João del-Rei vai se tornar um destino do turismo gastronômico neste fim de semana Acervo Circuito Trila dos Inconfidentes/ Divulgação

Outra cidade que vai sediar um evento gastronômico neste fim de semana é São João del-Rei, que fica bem próxima de Tiradentes. O Trilha dos Inconfidentes, circuito de quase 25 anos, fará sua primeira edição no município.

Com o objetivo de divulgar a culinária de cidades do interior, o circuito Trilha dos Inconfidentes transita por 25 municípios do Campo das Vertentes com festivais que mostram o que há de melhor na gastronomia de cada um deles. “Buscamos o potencial gastronômico de cada uma das cidades e levamos para os festivais”, pontua Marcus Januario, gestor turístico da Trilha dos Inconfidentes.

São cinco estabelecimentos são-joanenses escolhidos para compor o evento. Cada um deles teve uma consultoria com um chef para elaborar um prato, um petisco e uma sobremesa especiais para o Trilha dos Inconfidentes.

O gestor do evento destaca ainda que, além dos restaurantes locais, produtos como o queijo, a cachaça e diversos doces produzidos no município serão comercializados no festival.

Serviço

Trilha dos Inconfidentes @tonatrilha

De sexta (16/5) a domingo (18/5)

Largo do Rosário

Entrada franca

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice