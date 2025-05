Dia das mães: receitas para um menu sofisticado em casa

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Nem todo mundo está disposto a enfrentar filas para conseguir uma mesa no domingo de Dia das Mães, uma data bem disputada no meio dos restaurantes. Mas mesmo quem preferir ficar em casa, pode celebrar o momento com pratos especiais e surpreendentes.

Eliane Miarelli, mais conhecida como Lili Miarelli, entusiasta das gastronomia que chegou a dar aulas de culinária por oito anos, separou receitas para um menu especial de dia das mães para quem for ficar em casa. Lili sugeriu uma entrada, um prato principal e uma sobremesa para um almoço dedicado às matriarcas.

Entrada: Tarte tatin de tomates

A tarte tatin de tomate é uma ótima opção de entrada Flávio de Castro

Ingredientes:

30g de manteiga

25g de açúcar mascavo

1 colher de vinagre balsâmico

1 dente de alho picado

1 colher de chá de ervas frescas (alecrim, tomilho, manjericão )

200g de tomate grape

Para a massa:

210g de farinha de trigo

1 pitada generosa de sal

100g de manteiga fria

1 gema de ovo

1 a 2 colheres de água (caso necessário)

Modo de Preparo:

Para fazer a massa, coloque a farinha e uma boa pitada de sal em uma tigela grande. Adicione cubos pequenos de manteiga gelada na farinha e misture com a ponta dos dedos, até que vire uma “farofa”;

Misture a gema de ovo e coloque as colheres de água na medida do necessário.Mexa a mistura até que se forme uma massa uniforme;

Se você precisar adicionar mais água para untá-lo, faça-o gradualmente. Forme uma bola com a massa e enrole em um plástico filme. Leve para gelar por 30 minutos;

Enquanto isso, aqueça o forno a 180 graus;

Derreta a manteiga em uma frigideira antiaderente e misture o açúcar e o vinagre. Adicione as lâminas de alho e cozinhe por 5 minutos ou até engrossar e parecer um caramelo. Coloque os tomatinhos, as ervas e tempere com sal e pimenta-do-reino até equilibrar o sal e o doce;

Em uma forma untada, coloque uma camada uniforme de tomates caramelizados;

Abra a massa em uma superfície de trabalho levemente enfarinhada até que fique cerca de 1 cm maior do que a forma, em seguida, coloque-a em cima da forma (já com a camada de tomate), dobrando-a nas bordas e cortando algumas aberturas pequenas no topo para deixar o vapor escapar;

Asse por 35 minutos ou até que a massa esteja dourada, depois passe uma espátula em volta da borda e deixe descansar por 5 minutos;

Depois inverta cuidadosamente a torta em um prato com bordas. Sirva com um pedaço de burrata, finalize com azeite, flor de sal e manjericão.

Prato principal: Boeuf Bourguignon (cozido de carne e legumes tradicional francês)

Ingredientes:

300g de bacon

1 kg de carne cortada em cubos grandes (pode ser músculo, coxão mole, alcatra, filé mignon..)

2 colheres de sopa de farinha de trigo

3 cenouras descascadas e fatiadas

1 garrafa de vinho tinto seco

Ramos de alecrim, tomilho e sálvia

2 cravos

1 folha de louro

3 dentes de alho amassados

12 echalotes - cebolas pequenas descascadas

400g de champignons de Paris frescos, finamente fatiados

400g de molho de tomate

½ xícara de chá de água

Salsinha finamente picada

Açúcar, sal, pimenta e óleo a gosto

Modo de preparo:

Corte a carne em cubos de 2cm X 2cm aproximadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino 30min antes de ir para a marinada;

Em um recipiente grande faça uma marinada juntando todos os legumes, o alho, as ervas e os temperos e cubra tudo com o vinho tinto. Deixe a marinada descansar por, no mínimo, 2h;

Em uma panela, frite o bacon e espere até que ele fique bem torradinho. Retire-o e reserve a penal com o fundo e a gordura que o bacon soltou;

Separe a carne da marinada e esprema ela bem para escorrer todo seu suco (pode-se usar um pano ou uma peneira grande;

Aqueça bem a panela que fritou o bacon e coloque a carne para fritar de pouco em pouco, sem encher a panela;

Frite a carne até que ela fique dourada;

Coloque as duas colheres de farinha de trigo e mexa para que ela despregue do fundo da panela e envolva a carne;

Coloque toda a marinada e o bacon frito para cozinhar com essa carne;

Cozinhe em fogo baixo, com a panela tampada, por 2 horas (ou até a carne ficar macia);

Vá pingando água aos poucos para que não seque o caldo;

Quando estiver quase pronto, coloque os cogumelos Paris, sem o talo e fatiados;

Sirva bem quentinho com cebolinha picada. Um purê de batatas e um ótimo acompanhamento.



Sobremesa: Banoffee (torta de banana, doce de leite e chantilly)

A clássica banoffee pode ser preparada em porções individuais para ganhar um toque especial Flávio de Castro

Ingredientes:

Para a base:



300g de biscoito maisena

150g de manteiga sem sal

Para o recheio:

1 lata de doce de leite (500g)

2 a 3 bananas nanicas cortadas em rodelas grossas

300ml de creme de leite fresco bem gelado

40g de açúcar



Chocolate ralado para enfeitar

Modo de preparo:



Para fazer a base:

Bata os biscoitos de maisena no liquidificador até virar uma “farofa” bem fininha;

Derreta a manteiga e jogue por cima da “farofa”;

Misture até que forme uma massa;

Cubra uma forma de 25 cm com a massa, e aperte com a ponta dos dedos, subindo um pouco pelas laterais da forma;

Leve ao congelador até que a massa esteja completamente congelada;

Asse a massa em forno preaquecido a 220°C por 10 minutos.

Para preparar o recheio:

Coloque o doce de leite sobre a massa já assada fazendo uma camada grossa;

Bata o creme de leite com o açúcar até o ponto de chantilly (preferencialmente utilizando uma batedeira);

Monte as camadas em um recipiente: primeiro despeje o doce de leite, em seguida cubra com as bananas, por fim coloque o chantilly;

Coloque o chocolate ralado para enfeitar;

Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice