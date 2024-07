Que o Brasil é rico e diverso todo o mundo sabe, as terras e os mares produzem insumos e alimentos variados com excelência. As formas de preparo desses alimentos seguem práticas com história e tradições, essas que foram passadas por gerações e é um patrimônio que precisa ser preservado. Foi baseada nessa visão que surgiu a temática para o segundo ano do Festival Temperos de Cabrália: “Sabores que vêm das águas – Culinária de tradição”.

O Festival que ocorre de 18 a 24 de julho de 2024 em Santa Cruz de Cabrália, no sul do litoral baiano, chega para celebrar toda a riqueza e potência que vem do rio e do mar, esses que assumem o protagonismo e o devido destaque na experiência gastronômica.

A abertura do evento ocorrerá com uma mostra cultural e gastronômica nos dias 18, 19 e 20 de julho com Cozinha Show, Cozinha Kids e estruturas de barracas para comercialização de alimentos e bebidas montadas na Praça Pedro Álvares Cabral.

Chef Kátia Barbosa, a 'rainha da comida popular brasileira'

Chef Kátia Barbosa, atração do Festival Temperos de Cabrália, se orgulha em dizer que foi de cozinheira popular à apresentadora de TV Festival Cabrália/Divulgação

Uma atração para lá de especial já está confirmada no evento, trata-se da Chef Kátia Barbosa, que se orgulha em dizer que foi de cozinheira popular à apresentadora de TV. Kátia é conhecida como a “Rainha da Comida Popular Brasileira”, e não é por menos, é dela o feito de transformar um dos pratos mais famosos do Brasil, a feijoada, em petisco, atualmente o bolinho mais copiado do país.

Kátia, que começou sua carreira em um pequeno botequim, hoje tem uma agenda lotada distribuída em quatro empreendimentos gastronômicos, séries, comerciais, vida pessoal, festivais e apresentação de programas de TV, como o Mestre do Sabor.

São 30 participantes



A edição de 2024 do Festival conta com 30 estabelecimentos participantes distribuídos em cinco localidades do destino Santa Cruz Cabrália com vastas e saborosas opções para uma experiência completa.

Cabrália (sede)

Bar Sargasso, Brisa do Mar, Casa 5 Pizzaria, Mãe Tereza Parque Ecológico, Restaurante Tião Belmonte e Seu Beira Mar Restaurante.



Santo André

Adega Santo André e Restaurante Gaivota, Barraca da Índia, Barraca da Santinha, Biri Biri Gastronomia, Flor de Tangerina, João de Tiba Pier Lounge, Luz de Minas Bistrô e Buffet, Marina Tombador, Maroca Pousada de Charme, Restaurante Araticum e Vila Angatu Eco Resort & SPA.



Santo Antônio

Barraca da Jane, Maroca Praia, Restaurante Flor de Caju, Sabores do Santuário e Udexere Eco House.



Coroa Vermelha

Beach Club Segundo Sol, Cabana Bar Banegra, Cabana Ponta dos Corais, Caçuá Restaurante, Recanto do Sossego, Restaurante Cabana do Portuga e da Gy e Sun Beach.

Guaiú



Restaurante Maria Nilza.

Quem investe e aposta no Festival Temperos de Cabrália

O Festival que é uma realização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), correalização do Sebrae, Senac e com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália e do Governo do Estado da Bahia, tem em seu DNA toda a representação história e cultural que construiu parte da identidade nacional, a resistência indígena que contribuiu e ainda contribui fortemente na arte, cultura e culinária local.

Para Alex di Pasquale, presidente da Abrasel, o uso dos produtos derivados do mar e do rio são o grande destaque dessa edição, "pois Cabrália tem uma ligação histórica com a cultura e economia de pesca, e diretamente isso reflete no patrimônio culinário da região.”

O evento proporcionará uma experiência imersiva e multissensorial aos seus visitantes, cativando todos os sentidos, e principalmente o paladar, para uma vivência única e inesquecível.

Baião de dois do mar: um dos pratos já preparados no Festival Temperos de Cabrália, que é atração para comensais e cozinheiros de todas as partes do país e programa especial para as férias de julho Festival Cabrália/Divulgação

Serviço