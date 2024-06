Redentor completa 21 anos e faz show beneficente com o grupo Orapronóis no dia 30 de junho

O Redentor comemora data especial desde sua abertura e o cliente ganha presente. Os 21 anos da casa será celebrado com os clientes que consumirem 21 chopes na visita ao bar, ganhando uma caldereta, o copo personalizado da casa. E um quiz para testar a galera sobre os conhecimentos, tanto do Redentor quanto do Rio de Janeiro, vai animar o local nos próximos sábados de junho 15, 22 e 29.

A verdade é que, se Tom Jobim ou Vinicius de Moraes estivessem vivos, hoje, e viessem a Belo Horizonte para um passeio descompromissado no fim de semana, certamente ficariam bem à vontade tomando um chope na varanda do Redentor, a ponto de acharem que jamais haviam saído da Cidade Maravilhosa.

É justamente essa a sensação que a casa provoca nos quase 15 mil clientes que por lá passam todos os meses: desde a tradicional bebida cremosa, servida com o mais saboroso colarinho - e que em nada perde para os bares cariocas - até a calçada com pedras portuguesas, típicas do calçadão da orla da zona Sul do Rio, tudo no icônico casarão - que corta as ruas Fernandes Tourinho e Sergipe - na Savassi.

E para celebrar essa identidade, da qual tanto se orgulha, o estabelecimento acaba de lançar sua campanha de 21 anos, ‘Nada mais carioca’, que até o final de julho irá presentear a clientela com uma agenda repleta de atrações.

O empresário Daniel Ribeiro, sócio do Redentor, destaca a brincadeira do quiz: "Uma promotora passará em cada mesa fazendo perguntas para os clientes. Quem acertar ganha botons temáticos da nossa campanha. Os que tiverem poucos acertos serão agraciados com o boton Carioquinha. Os jogadores medianos vão ser classificados como Malandro. Já aqueles que gabaritarem o quiz serão os autênticos Cariocas da Gema”.

A brincadeira pode acontecer entre os amigos de uma mesma mesa, mas também, ser um duelo entre clientes distintos.

Ainda segundo Daniel, no decorrer de toda a campanha, a casa ficará decorada com displays de mesa e bandeirolas com o tema da ação: “Nosso intuito é reforçar o quanto o Redentor é a representação do Rio de Janeiro em Belo Horizonte”, destaca.

A gastronomia carioca

Daniel pontua que estar no Redentor é conhecer algumas peculiaridades da gastronomia carioca, como poder experimentar as empadinhas a Bracarense (R$ 15), homenagem ao famoso petisco servido no Bracarense Leblon - casa conhecida como um dos melhores botequins do Rio de Janeiro, fundada em 1961 pelo português Arnaldo Tomé. A fornada, anunciada apenas duas vezes por dia, é avisada por meio da batida de um sino. Os recheios variam entre frango com catupiri e camarão ao creme.

O próprio nome da casa, obviamente, homenageia um dos cartões postais mais simbólicos não só do Rio de Janeiro, como também do planeta, o Cristo, monumento imponente localizado no alto do morro do Corcovado e que integra o seleto grupo das sete maravilhas do mundo moderno.

“Assim como o Cristo está de braços abertos sobre a Guanabara, como diz a letra de Samba do Avião de Tom Jobim, e abraça a todos, aqui no Redentor também queremos abraçar a diversidade. Nosso lema é fazer com que as pessoas se sintam em casa. Tem gente que vem de bermuda e chinelo, outros vem de terno depois do trabalho. O importante é estar bem e feliz. Portanto, não haveria melhor nome para batizar o nosso bar do que este, que desde 2003 representa o espírito e o imaginário carioca na terra das Alterosas”, destaca o sócio da casa.

Show beneficente

Entre a programação de eventos em celebração aos 21 anos do Redentor, no próximo dia 30/06, domingo, a casa recebe um show beneficente do Grupo Orapronóis, conhecido por trazer o melhor do samba e chorinho, gênero que surgiu no Rio de Janeiro no final do século 19, tendo Ernesto Nazareth e Chiquinha Gonzaga como seus principais expoentes.

Nesta data, o valor arrecadado com a venda de todos os chopes será revertido para a ONG Amigos de Minas, que há mais de 20 anos atua no combate à fome nos municípios com os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDHs), do estado.

“Estamos vendendo ainda os nossos botons pelo valor simbólico de R$ 5. A quantia arrecadada também será encaminhada à Amigos de Minas”, destaca Daniel.

