O Festival Chacoalha abre sua temporada 2026/2027 neste sábado (28/11) na Casa Floreana. O espaço estreia o palco Quintal, que ocupa um local recém ampliado da Casa, cuja capacidade de público deve saltar de 300 para 600 pessoas, conforme diz Gabriel Assad, produtor do Chacoalha.

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“O festival já teve diversos formatos, mas o que não muda nele é o objetivo de fomento de artistas que, às vezes, não têm muita visibilidade e não estão no mainstream”, afirma. Além deste sábado, o festival terá programações nos próximos dias 11 e 19 de dezembro, com um line up que reúne alguns dos nomes que têm feito barulho (bom) na cena artística independente de BH.

Marcelo Tofani, ex-integrante da banda Rosa Neon, é o destaque do dia 11/12, enquanto a rapper Sarah Sampp – que se apresentou no Duelo de MCs neste mês – é a atração principal do dia 19/12. No mesmo dia, também marca presença o DJ Cabrá Guaraná, que vem do DF, depois de se popularizar por seus mashups e remixes fora da caixinha.

Os Diplomattas

O foco do primeiro dia é a música, mas com um viés de celebração do cinema, já que é temático em homenagem aos 30 anos do festival Forumdoc.bh, que encerra sua edição 2026 neste domingo (29/11).

“Nosso trabalho na Hibrido.cc (empresa do festival) como um todo é realizar parcerias com diversos segmentos, então é muito natural essa conexão com o cinema. Nosso objetivo é dar visibilidade à cultura e proporcionar trocas e encontros”, relata o produtor.

A Casa Floreana recebe os DJs Joca Corsino, Rafa no Som e Bruna Castro, enquanto Fran Januário apresenta seu mais recente show cantando clássicos de Dona Eliza, grande nome do samba mineiro. A ponte entre o cinema e a música fica a cargo da banda Diplomattas que tem como integrantes o ator Robert Frank, no vocal e sintetizadores, e o diretor Gabriel Martins (“Vicentina pede desculpas”), na bateria.

“Diplomattas surgiu nesse universo cinematográfico. Fomos chamados para fazer a trilha de ‘No coração do mundo’ (de Gabriel Martins e Maurílio Martins, 2019) e, a partir disso, tocamos em diversos festivais de cinema. Agora podemos celebrar o Forumdoc.bh com grandes amigos”, comenta Robert Frank.

Para sábado, eles preparam novidades. “Tem algumas coisas que são do nosso repertório que não podem faltar, mas esse vai ser um show com metais, uma dupla de sopros e com piano, um show especial”, adianta o vocalista. Os convidados são Leonardo Alves (percussão), Juventino Dias (trompete), Marcelo Kavalim (flauta, sax e sintetizadores) e a cantora Janamô, que faz uma participação.

“A gente pega uma gama de estilos e leva para soul music. Tem samba, tem o próprio soul, tem funk, tudo com essa roupagem”, adianta o ator e cantor. Das que não podem faltar, ele destaca “Let’s get it on”, de Marvin Gaye. Músicas de Marcos Valle, Alcione e do estadunidense Childish Gambino também integram o show.

Das que eles tocam pela primeira vez tem “Careless whisper”, de George Michael, com o sax acrescentado à banda, e “Smooth operator”, de Sade. “Tem solo de sax e é um show nessa onda mais ‘vintage’. Trazemos também Janamô, cantora aqui de BH que volta para a cidade para cantar conosco”, conta.

“É importante ocuparmos esse espaço do festival para acessar diferentes públicos. Estamos na mesma noite de Fran, que é uma figura incrível na cidade e muita gente que acompanha ela em rodas de samba talvez nem conheça Diplomattas, então é uma troca incrível. Junto com o novo palco, é um ponto incrível de poder ter esse maior público”, diz Robert Frank.

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“Festival Chacoalha Temporada 2026/2027”

Neste sábado (28/11), com Fran Januária e Diplomattas, na Casa Floreana (Avenida do Contorno, 3293 - Santa Efigênia), às 22h. Ingressos a R$ 30 (meia), R$ 40 (meia solidária) e R$ 60 (inteira). Novas edições em 11/12 e 19/12.