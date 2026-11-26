“Tudo pode ser visto” é uma mentira. Ou ao menos seu título é. Ao assistir ao documentário de Nathan Fielder (“O ensaio”) e Lance Oppenheim (“Primetime”), que estreia nesta quinta (26/11), o espectador só ganha dúvidas – não sobre a culpa de Elizabeth Holmes, CEO da Theranos, sobre as fraudes de sua empresa pelas quais foi condenada. O que está em jogo é: ela acredita mesmo no que diz?

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Os diretores acompanharam, hospedados na casa da família, os 34 dias anteriores à prisão de Elizabeth Holmes, em 30 de maio de 2023. Ela passou a cumprir pena de 11 anos pelos crimes de fraude eletrônica e conspiração contra investidores, depois de ser condenada em 2022.



Em 2004, Holmes criou a startup Theranos, empresa de tecnologia de saúde que prometia realizar dezenas de exames de sangue com apenas uma gota coletada. Após a publicação de reportagem investigativa do Wall Street Journal, em 2015, apontando a ineficácia dos exames, ela e seu ex-parceiro, Ramesh “Sunny” Balwani, foram acusados de captar U$700 milhões mentindo para seus investidores sobre os resultados.



Depois de um silêncio midiático de sete anos, quebrado com o perfil “Liz Holmes quer que você esqueça sobre Elizabeth”, publicado por Amy Chozick no New York Times, e com a produção desse documentário, Billy Evans (atual namorado) e Elizabeth Holmes buscam construir uma nova imagem da empresária.



O diretor Nathan Fielder está acostumado com farsantes, uma vez que já foi um no reality “Nathan for you” (2013-2017), em que ajuda empreendedores dos EUA com ideias “inovadoras” para seus negócios.



Em “Tudo pode ser visto”, ele não é um ator passivo na ação. Fielder intervém e se coloca no centro do experimento, questionando o casal em sua própria casa. O diretor questiona insistentemente não apenas as afirmações do casal, como suas ações e a interação deles.



Os incômodos diálogos entre Fielder e Holmes, são capturados por Lance Oppenheim com close-ups dos rostos do casal. A técnica de buscar um olhar verdadeiro já havia sido explorada pelo diretor no longa de ficção “Primetime” (2026).



INTIMIDADE

Deduz-se que a família Holmes abre sua intimidade apostando em que Nathan e Lance poderiam ser manipulados por suas versões e comovidos pela história. Os cineastas, por sua vez, parecem querer demonstrar autonomia logo no início do filme, quando expõem Billy tomando banho. É como se todas as cartas estivessem na mesa, até aquelas que Billy pretendia esconder.



A inserção de Fielder como personagem, contudo, não garante uma verdade dominante. Os diretores querem prevalecer sua visão sobre a de Holmes, mas deixam claro que esta é uma versão e se questionam se seria a correta. O interesse aqui é saber de onde vem a verdade, independentemente de qual seja ela.



Fielder não disfarça seu encanto pela figura de Holmes. Chega até a compará-la com o mágico David Blaine, como se estivéssemos assistindo a apenas mais um de seus truques. O filme mostra uma mulher ambígua, ressentida pela forma como foi descrita pela mídia, mas não arrependida de seus crimes – que ela nega. Perto do fim do filme, Fielder se pergunta: “Será que devo acreditar que ela falou a verdade ou é simplesmente a pessoa mais manipuladora do mundo?”.



Ao longo do filme, Billy e Holmes tentam rebater uma citação da empresária que consta no perfil publicado pelo New York Times. Segundo o jornal, Holmes afirmou: “Eles [a mídia] interpretam um personagem que eu criei”. O casal diz que a frase proferida por Holmes foi: “Eles interpretam um personagem que eles criaram”.



PERSONAGEM

A dúvida sobre quem criou qual personagem domina a segunda parte do filme, quando os diretores já não têm mais Holmes (agora encarcerada) ao alcance da câmera e encontram uma solução para continuar interagindo com essa “personagem”.



Com Holmes presa, é Billy quem toma todas as decisões sobre o documentário, o que deixa Fielder desconfortável. Ele se mostra frustrado com o fato de o namorado de Holmes conduzir a narrativa e, ao mesmo tempo, se questiona se não se afeiçoou demais à golpista.



Em uma experimentação que lembra “Jogo de cena” (2007), de Eduardo Coutinho, e o que Fielder já fez em “O ensaio”, série para a HBO, os diretores criam um multiverso de verdades e conspirações. A ideia de Fielder de que ensaios podem servir para esclarecer o que de fato ocorreu em determinada situação aqui só provoca mais dúvidas sobre quem é, afinal, Elizabeth Holmes.



O truque de prestidigitação que Holmes executa no início do filme agora cabe a Fielder, que brinca com a realidade, e deixa o espectador intrigado sobre sua motivação ao fazer esse filme e seus limites éticos.



O jogo de olhares é o que constitui “Tudo pode ser visto”, filme sobre “a mulher que não pisca”, como Holmes ficou conhecida no Vale do Silício, quando era percebida como o “Steve Jobs de saias”. Nathan Fielder e Lance Oppenheim captam Elizabeth Holmes piscando, o que tampouco ajuda a compreender melhor esta personagem. O documentário escancara que a intimidade não significa a verdade na sua mais pura forma.



“TUDO PODE SER VISTO”

(EUA, 2026, 174 min.) Direção: Nathan Fielder e Lance Oppenheim. Estreia nesta quinta-feira (26/11) no Pátio Savassi (15h20 e 19h), Ponteio (16h50 e 20h10) e no Cine Belas Artes (13h50 e 20h30).

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*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes