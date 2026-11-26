Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Uma trama de ficção científica com toques sobrenaturais, ambientada no semiárido do sertão paraibano, que fala de mineração, radioatividade e de Aedes aegypti. Essa combinação improvável compõe a receita de “Yellow Cake”, longa dirigido por Tiago Melo e protagonizado por Rejane Faria, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (26/11).

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O enredo gira em torno da experiência secreta que dá título ao filme, conduzida por um grupo de cientistas com o objetivo de conter a proliferação do mosquito transmissor da dengue.



A atriz mineira interpreta Rúbia Ribeiro, cientista nuclear à frente de um grupo de estudiosos estadunidenses que trabalha com urânio para esterilizar o Aedes aegypti. O experimento sai do controle e dá início a uma ameaça de grandes proporções. Além de Rejane, o elenco conta com Tânia Maria, Valmir do Côco, moradores da região do Seridó e atores estrangeiros radicados no Brasil, como Spencer Callahan, Alli Willow e Henry Jackelen, entre outros.



Tiago Melo explica que“Yellow Cake” nasceu de sua vontade de filmar em Picuí (PB), cidade natal de seu pai e onde ele já tinha produzido o curta “Urânio Picuí”, em 2012. A cidade tem um longo histórico de extração mineral. O diretor conta que cresceu ouvindo sua família falar do urânio de Picuí, contando histórias sobre a presença de norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial, em busca de material radioativo. Ele diz que, quando estava desenvolvendo o longa, quis atualizar esse contexto.



FILME DE GÊNERO

“Tomei conhecimento de uma pesquisa que testava o uso da radiação para esterilizar o Aedes aegypti. Naquele momento, senti que tinha encontrado o que precisava. O mosquito me permitiu aproximar duas questões muito importantes para o país: a saúde pública e o controle dos nossos recursos mineirais”, diz.



Ele destaca que fazer um filme de gênero resultou da combinação dos elementos que tinha em mãos, que lhe permitiam dar uma cor local à história, sem precisar recorrer aos clichês.



“Estamos tão acostumados aos monstros e às invasões alienígenas de Hollywood que tudo aquilo se tornou familiar. Em 'Yellow Cake', o mosquito é o nosso monstro brasileiro, um bicho que provoca medo. Colocá-lo no centro do filme foi uma maneira de trabalhar a ficção científica a partir da nossa experiência”, aponta.



Ele enfatiza a importância da locação e diz que, se muitos filmes inventam cidades para desenvolver uma história, no caso de “Yellow Cake”, Picuí veio primeiro.



“Ali eu poderia contar qualquer história. Escolhi essa que passa pela mineração, pela radiação e pela sabedoria popular. Minha maior vontade era que o filme tivesse um DNA picuiense”, diz, chamando a atenção para a pré-estreia realizada na cidade, no último dia 5, para um público de mais de 4 mil pessoas.



“Sem desmerecer os festivais internacionais pelos quais o filme já passou, essa sessão para mim foi a mais importante, me deu uma sensação boa de dever cumprido, depois de mais de 10 anos de trabalho”, afirma.



Rejane Faria conta que embarcou no projeto depois que o preparador de elenco, Gabriel Domingues, apresentou seu portfólio a Tiago Melo. Ela conta que a possibilidade de dar vida a uma personagem negra, cientista, que morava nos Estados Unidos e é convidada pelo governo brasileiro para liderar uma equipe às voltas com um experimento importante foi o que a cativou.



“Tinha o desafio de dar credibilidade a essa mulher forte, poderosa, que, ao mesmo tempo, ouve as pessoas do lugar, está atenta à sabedoria popular”, diz. Segundo a atriz, os maiores desafios impostos pela empreitada foram físicos: o calor intenso, as longas caminhadas sob o sol e o subir e descer minas de 300 metros de profundidade fazendo rapel.



“Nunca imaginei passar por isso, encarar essas atividades que eu achava que não teria condições físicas de fazer, mas foi muito bom saber que, sim, consigo desafiar meu próprio tempo, meu próprio corpo, então foi, também, recompensador”, comenta, acrescentando que as delícias do papel foram maiores que as dores.



“Foi estimulante dar vida a essa mulher intensa, que namora outra mulher, que vai para onde quer, que faz um projeto dar certo, que abre seu coração para ouvir o que as pessoas têm a dizer”, afirma.



Para Rejane, a convivência com a comunidade local está entre as lembranças mais marcantes que guarda do período de gravações. “Estar ali com aquelas pessoas, que não são atores, mas que tinham o desejo de participar, tentando criar personagens, foi bonito. Foi uma experiência humana muito intensa.”

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“YELLOW CAKE”

(Brasil, 2026, 97 min.). Direção: Tiago Melo. Com Rejane Faria, Tânia Maria, Valmir do Côco e Alli Willow. Estreia nesta quinta-feira (26/11), no Cine Belas Artes (Sala 2, 16h50) e no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Sala 2, 16h20; exceto nos dias 28/11 e 1º/12).