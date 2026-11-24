A TV Globo marcou a data oficial em que "Avenida Brasil 2" entrará no ar no horário nobre. A continuação da novela original tem estreia programada para 25 de janeiro de 2027, na faixa das 21h. Com a exibição tradicionalmente iniciada em uma segunda-feira, a transmissão do primeiro capítulo vai ao ar na mesma data em que a cidade de São Paulo celebra 473 anos.

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A definição da data afasta as especulações de que o lançamento do projeto seria antecipado pela emissora. Quando começar a ser exibida, a nova obra ocupará o espaço da grade para suceder "Quem Ama Cuida", trama assinada em conjunto pelos autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

O que esperar da nova fase

A nova fase do folhetim é desenvolvida novamente pelo autor João Emanuel Carneiro e chega à grade quase 15 anos após a transmissão da obra original. O sucesso marcante retorna à televisão com a promessa de apresentar uma história repleta de reviravoltas, combinando o resgate de figuras consagradas com novas adições:

Carminha, interpretada por Adriana Esteves

Nina, interpretada por Débora Falabella

Tufão, interpretado por Murilo Benício

Personagens inéditos que vão compor o bairro fictício do Divino

Cronograma e investimento para 2027

A definição do cronograma de lançamento ocorre na mesma semana em que a novela original se despede da TV ao encerrar mais uma reprise no "Vale a Pena Ver de Novo". A reexibição do folhetim está programada para acabar nesta sexta-feira (27).

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O projeto desponta como um dos maiores investimentos do canal para o ano de 2027. Com a produção da continuação, a emissora tem o objetivo de repetir o alcance registrado pela história no Brasil e no exterior.