Gabriella Saraivah, de “Avenida Brasil”, divide rotina entre a Psicologia e a carreira de atriz nos Estados Unidos.

Depois de "Avenida Brasil", ela foi para o SBT, onde interpretou a órfã Tati na segunda versão nacional de "Chiquititas", e voltou à Globo em "Além do Tempo", em 2015. Na emissora, também atuou na série "A Cara do Pai", entre 2016 e 2017, e no remake de "Éramos Seis", em 2019. Em 2022 e 2023, protagonizou "Tudo Igual... SQN", primeira produção original do Disney+ no Brasil. Foto: Divulgação / SBT