RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em 2012, ainda criança, Karol Lannes, 26, conquistou o público como Ágata, a filha que cresceu sob as perversidades de Carminha, personagem de Adriana Esteves em "Avenida Brasil" (Globo). Mais de uma década depois, a atriz está de volta ao universo criado por João Emanuel Carneiro, mas com uma diferença: assim como ela, a personagem cresceu.

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Karol se prepara para interpretar uma Ágata adulta na nova fase da história. Longe de ser uma continuação da menina que o público conheceu, a personagem chega com outras camadas, conflitos e possibilidades. E talvez seja justamente essa transformação que torne o reencontro tão especial.

Na nova fase, Ágata terá uma relação mais complexa com a própria história familiar. Depois de crescer sem a presença da mãe, que foi presa e, mesmo após recuperar a liberdade, não procurou a filha, ela terá de lidar com as consequências desse abandono. Carminha, por sua vez, enxergará na jovem uma possibilidade de reaproximação com a família e de recuperar o espaço que perdeu.

Karol acredita que a personagem terá uma presença diferente de quando era menina. Mais introspectiva, sentimental e observadora, a nova Ágata terá uma personalidade que contrasta com a energia expansiva da família Tufão. "Ela é a que mais mudou", observa. "A gente muda muito da infância até a vida adulta."

As primeiras leituras de texto já trouxeram uma sensação de familiaridade. Ao lado do elenco que está em seu núcleo, Karol percebeu que a essência da família continua preservada. O jeito de falar, as interrupções, o burburinho e até as improvisações fizeram com que todos reconhecessem a atmosfera que transformou "Avenida Brasil" em um fenômeno da teledramaturgia brasileira.

Mas o retorno não representa apenas uma oportunidade profissional. É também um reencontro afetivo. Se, na ficção, as duas viveram uma das relações mais difíceis da novela, na vida real a história sempre foi diferente.

Karol conta que Adriana cuidava dela durante as gravações. "Ela sempre perguntava se precisava de alguma coisa e até me acompanhava à farmácia", relembra. "Eu tinha mais ou menos a idade da enteada dela, a Agnes, e ela ficava preocupada comigo."

Antes mesmo de ser oficialmente confirmada no elenco, Karol participou de uma leitura com Ricardo Waddington, diretor que queria observar como estava sua atuação depois de tantos anos. A cena escolhida envolvia justamente um encontro entre mãe e filha. Já durante o reencontro com Adriana, um detalhe quase cinematográfico chamou sua atenção: o perfume.

Karol reconheceu a fragrância que ela usava na época das gravações originais. "Você está usando o mesmo perfume?", perguntou. Adriana confirmou e ficou surpresa ao saber que Karol havia reconhecido o cheiro. Para a atriz, foi mais uma confirmação de que aquela história ainda estava viva.

'OU VOCÊ EMAGRECE MUITO OU VAI FICAR A ÁGATA PARA SEMPRE'

Logo depois da novela, Karol foi chamada para "Minha Mãe É uma Peça: O Filme", com Paulo Gustavo. O que poderia ser o início de uma carreira em ascensão acabou dando lugar a um período de poucas oportunidades.

Marcada pela personagem infantil e distante dos padrões físicos exigidos pelo mercado, ela encontrou dificuldades para conseguir novos trabalhos. "Ou você emagrece muito ou vai ficar a Ágata para sempre", diz ter ouvido na época.

Aos poucos, percebeu que precisava descobrir quem era para além da televisão. Concluiu a escola, passou em uma universidade estadual em Mato Grosso do Sul e decidiu mudar de estado. Natural do Rio Grande do Sul, foi morar sozinha aos 17 anos para estudar artes cênicas. A escolha também representava uma busca por independência e novas experiências.

A vida universitária abriu portas que jamais imaginaria. Trabalhou como professora de inglês, participou de acampamentos e chegou a trabalhar como DJ. Durante um tempo, Karol questionou se atuar era realmente o que desejava ou apenas algo que fazia desde criança. A resposta veio quando voltou a participar de peças na faculdade: "Eu não estava feliz, não estava completa sem atuar. Precisa voltar".

As redes sociais se tornaram uma ferramenta importante nesse processo. Karol começou a publicar vídeos sobre autoestima, cotidiano e reflexões pessoais. Vieram também os trabalhos em produções de streaming, como "Não Foi Minha Culpa", do Star+, além de participações em projetos da HBO e da Netflix. Também participou do filme "Pai de Primeira Viagem", com Murilo Benício, e da série "Os Doze Signos de Valentina".

Sem grandes papéis fixos, Karol aproveitava todas as oportunidades possíveis, inclusive em novelas verticais, formato que ganhou espaço nas plataformas digitais. "Entendi que atuar me fazia feliz, não necessariamente o produto, o dinheiro ou a visibilidade", afirma.

Quando surgiu a possibilidade de "Avenida Brasil 2", Karol inicialmente achou que fosse uma brincadeira. A ligação para a leitura, a mudança para o Rio de Janeiro e a confirmação aconteceram em um intervalo de aproximadamente um mês. Hoje, enxerga o retorno como uma combinação de oportunidade e amadurecimento. "Se eu tivesse recebido esse convite há alguns anos, talvez não tivesse a segurança para assumir o desafio", comenta.

GORDOFOBIA, AUTOESTIMA E AS MARCAS DE CRESCER SOB O JULGAMENTO PÚBLICO

A relação de Karol com o próprio corpo não é mais tão espinhosa. A menina que interpretava Ágata precisou aprender cedo a conviver com comentários sobre seu corpo.

Karol acredita que, se tivesse vivido a mesma experiência atualmente, o impacto poderia ter sido ainda maior, considerando a velocidade e o alcance das redes sociais. Apesar das dificuldades, diz que desenvolveu uma espécie de proteção emocional. "A Ágata me ajudou a construir minha autoestima e ser mais gentil comigo mesma", avalia.

A atriz conta que chegou a pesar quase 100 kg e que atualmente está na faixa dos 70 kg. Seu processo também está relacionado à disposição física e à vontade de continuar fazendo atividades de que gosta, como trilhas e passeios a cavalo.

Ela não esconde que ainda pretende emagrecer um pouco, mas revela uma percepção curiosa sobre a própria imagem: "Estou tendo dificuldade de emagrecer porque acho que ser gordinha se tornou uma parte da minha identidade", diz. "Tenho medo de ficar sem graça."

Se o corpo foi motivo de julgamento, a sexualidade também se tornou um assunto recorrente na vida pública de Karol. Em determinado momento, a atriz foi identificada como lésbica após uma entrevista em que acabou sendo ouvida falando sobre uma namorada e não tinha planejado fazer uma declaração pública sobre sua orientação sexual. Na época, tinha 17 e estava descobrindo a própria identidade.

Aos 21, apaixonou-se por um homem pela primeira vez. A experiência fez com que percebesse que sua sexualidade poderia ser mais ampla do que imaginava.

A declaração sobre ser bissexual, porém, provocou críticas dentro da comunidade LGBTQIA+. Algumas pessoas a acusaram de invalidar a experiência das mulheres lésbicas. "Todo mundo tem a possibilidade de, até o fim da vida, se descobrir, se reinventar em todas as áreas, inclusive na sexualidade", afirma.

Ela diz que hoje poderia até se identificar como pansexual, já que não acredita que o gênero de uma pessoa seja determinante para despertar seu interesse afetivo. "Me apaixono por pessoas, por olhares, ideias, cheiros. Não me prendo em caixinhas."

UMA FAMÍLIA FORA DOS PADRÕES

A história familiar da atriz também foi alvo de comentários públicos. Karol foi criada por dois homens, que a adotaram após a morte de sua mãe biológica. Ela sofreu um acidente e, posteriormente, teve um AVC quando a menina tinha cinco anos. Quem assumiu sua criação foi um tio materno, irmão de sua mãe.

Durante a entrevista, Karol conta, com bom humor, que seus pais se separaram e formaram novos relacionamentos. Assim, os dois pais se multiplicaram. "Agora são quatro", brinca.

A leveza com que fala sobre a família contrasta com o preconceito que enfrentou ao longo da vida. A atriz lembra que algumas pessoas faziam previsões negativas sobre seu futuro por ter sido criada por dois homens. "Uma família não precisa seguir o modelo tradicional para oferecer amor, cuidado e segurança", diz.

Quando o assunto são os planos para o futuro, Karol demonstra ter algumas certezas, mas não se preocupa em seguir um roteiro tradicional. Ela afirma que não tem vontade de gestar, mas não descarta a possibilidade de adotar uma criança em um futuro distante.

Um desejo mais imediato é conquistar estabilidade financeira e independência. Apesar de contar com o apoio dos pais, quer construir seu espaço. "Quero ter meu apartamento, ter o meu cantinho no mundo", conta.

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Na carreira, sua prioridade é aproveitar as oportunidades que "Avenida Brasil 2", com estreia prevista para janeiro de 2027, poderá abrir. Também tem um desejo bastante específico: interpretar uma vilã. "Acho que o sangue da Carminha deve correr nas minhas veias", brinca. "Mas, a minha meta agora é não ser mais a filha da Carminha. É ser a Ágata."