Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Há um cenário que vai além (ou aquém) do futebol comercial, dos grandes estádios, da Bola de Ouro, dos salários milionários e das publicidades ainda mais caras: o futebol de várzea. O que gira em torno desse universo esportivo dialoga com aspectos sociais, como tradição, resistência e noção de pertencimento.

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Desiludido com grandes times e com a ligação do futebol a casas de apostas, o produtor e diretor belo-horizontino Lucas Campolina pesquisou sobre o campo amador do esporte e fez o documentário “Retratos da várzea”, que terá três sessões no Centro Cultural Unimed-BH Minas nesta semana, sendo a primeira, nesta quinta-feira (26/11), comentada.



O filme acompanha Damião Elias, Janaína Rodrigues, Jean Balotelli e a equipe do time Capitão Eduardo Futebol Clube. Com estrutura de documentário observacional, em que a presença da câmera não se faz notar, Campolina se norteou por três aspectos da vida dos personagens retratados: vivência no território, relação entre trabalho e lazer e pertencimento comunitário.



O longa foi gravado em locais das regiões Leste, Barreiro e Nordeste de Belo Horizonte e em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana da capital. As filmagens acompanham treinos, jogos e o cotidiano dos personagens.



“Sempre fui apaixonado por futebol, mas, em determinado momento, principalmente a partir da reforma dos estádios para a Copa de 2014, comecei a ficar um pouco desiludido”, conta o diretor. “Ainda acompanho, mas menos. Resolvo olhar para a várzea para entender se aquilo me cativava no futebol, foi curioso perceber que a relação de pertencimento e comunhão ainda estava presente ali”,diz.



Ele ainda destaca que o futebol de várzea enfrenta problemas que também atingem o profissional, como pressão econômica, especulação imobiliária e privatização dos campos.



PESQUISA

Os três personagens centrais do documentário partilham um interesse em comum. Damião enfrenta a privatização do campo de seu time, enquanto trabalha como gari; Janaína treina crianças em projeto social e trabalha como cozinheira, já que não teve a oportunidade de seguir carreira no futebol, e Jean busca sucesso no jogo quando é chamado para ser agenciado dentro do futebol amador.



“Foi um processo amplo de pesquisa. Parti de uma premissa de identificar e tentar contemplar o máximo de perfis possíveis dentro da várzea, pensando que existem vários tipos de várzea dentro da várzea. Assim como tem um status quo, uma elite financeira e esportiva, que recebe os cachês mais altos, que são os melhores jogadores. Existem também clubes que estão mais decadentes, existe um aspecto mais comunitário e tem a várzea feminina”, explica Lucas Campolina.



Oriundos do chamado “país do futebol”, jogadores brasileiros são conhecidos por dribles e por se adaptarem a diferentes situações de jogo. Parte dessas habilidades se deve à prática em campos irregulares de várzea. É uma condição que permite a crianças da periferia sonharem com uma grande carreira, além de unir comunidades em torno do esporte.



“Quando resolvo fazer o filme, percebo a várzea como uma resistência. Resistência do ponto de vista de um sonho coletivo, de uma construção conjunta, de um pertencimento comunitário que está cada dia mais em falta nos dias de hoje, e também de uma resistência enquanto cultura popular como prática periférica, que é muito estigmatizada. Virou sinônimo de coisa mal feita, mal gerada, e a várzea é muito complexa, muito mais do que isso, às vezes mais organizada que o futebol profissional”, afirma o diretor.



“RETRATOS DA VÁRZEA”

(Brasil, 2026, 76 min.) Direção: Lucas Campolina. Estreia nesta quinta-feira (26/11), no Centro Cultural Unimed-BH Minas, às 19h40, em sessão comentada. Exibições também no sábado (28/11) e na terça-feira (1º/12), às 16h20.

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*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes