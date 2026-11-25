Em “O Quebra-nozes no mundo dos sonhos”, da São Paulo Companhia de Dança, o clássico do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840-1893) ganha releitura atual. Na montagem coreografada por Márcia Haydée, 34 bailarinos trocam danças russas por passos de capoeira e danças urbanas – sem deixar o balé clássico de lado. A companhia leva o universo do “Quebra-nozes” com toques brasileiros ao Palácio das Artes, desta quinta-feira (26/11) a sábado.

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A estreia do espetáculo ocorreu em 2022, entretanto, é a primeira vez que a montagem é apresentada em Belo Horizonte. A trama acompanha dois irmãos, em uma noite de Natal, guiados por um boneco quebra-nozes que ganha vida. “Márcia é uma pessoa muito feliz e que quer fazer uma festa de Natal para compartilhar com as pessoas. Então, ela transforma essa obra, que há muitos anos vem atravessando gerações, encantando pessoas. Ela traz um toque pessoal e atualiza essa história com identidade brasileira”, afirma Inês Bogéa, diretora artística da companhia. Contudo, a tradição também é mantida. O pas de deux da Fada Açucarada, por exemplo, não é deixado de lado, assim como toda a temática natalina.



Em cena, Clara e a Fada Açucarada não transitam em trenós, mas nas mãos de um Buda, conforme explica Inês Bogéa. “Márcia tem uma ligação com o budismo. É muito bonito e traz um toque especial.” Além dos bailarinos da São Paulo Companhia de Dança, subirão ao palco dançarinos de BH, convidados para cenas de capoeira e dança urbana, fantasiados como Papai Noel.



“Para os amantes da música, é bom reforçar que a composição de Tchaikovsky está presente. Ela [Márcia] brinca que, para inserir a capoeira e o berimbau no espetáculo, conversou com o próprio Tchaikovsky, e ele disse que está tudo certo e que o mundo deve seguir nos movimentos de cada tempo”, diz a diretora da companhia. Em certo momento, bailarinas com sapatilhas de ponta se interessam pela capoeira e querem aprender os passos.



Além das apresentações, a companhia promove ensaio aberto gratuito para alunos e professores da rede pública de ensino, uma prática comum da companhia paulista. “Para nós é bem natural essa questão dos ensaios abertos. Temos um programa educacional com oficinas, ensaios. É sempre bom, porque você conhece mais de quem ama a dança e pratica a dança na cidade”, afirma Inês.



O “Quebra-nozes” é um clássico do balé que já teve incontáveis versões e montagens, desde que foi originalmente coreografado pelo russo Marius Petipa (1818-1910). A história já teve também uma versão em filme, “O Quebra-nozes e os quatro reinos”, lançado em 2018 pela Disney.



A diretora artística observa que o espetáculo gira em torno de temas atemporais: alegria, sonho e encantamento. “Não tem como deixarmos de festejar a vida, e o ‘Quebra-nozes’ traz esse sonho. O bonito é que cada montagem vai trazer uma essência única e, ao mesmo tempo, conectada com essa grande obra do balé. Essas obras repercutem com o tempo, por isso são de repertório. Elas fazem eco no nosso coração, nas nossas emoções e seguimos vivenciando essa arte com um novo olhar a cada vez”, diz.



“O QUEBRA-NOZES NO MUNDO DOS SONHOS”

Com São Paulo Companhia de Dança. No Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1537, Centro), desta quinta-feira (26/11) a sábado, às 20h30. Ingressos à venda pela plataforma Sympla e na bilheteria do teatro. Plateia 1: R$ 130 e R$ 65 (meia). Plateia 2: R$ 100 e R$ 50 (meia). Plateia superior: R$ 50 e R$ 25 (meia).

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*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes