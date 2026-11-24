Vinte anos após anunciarem o fim da dupla, Sandy e Junior voltam a dividir os palcos em 2027. Os irmãos confirmaram nesta terça-feira (24/11) a residência artística "Nada É Por Acaso", a primeira da carreira realizada em um estádio, com seis apresentações no Nubank Parque, em São Paulo.

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Os shows ocorrem nos dias 1º, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho de 2027. O espetáculo conta com direção geral de Raoni Carneiro e direção artística de Julio Loureiro, ao lado dos próprios cantores. Lucas Lima assina a produção musical e divide a direção musical com Junior.

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Segundo os artistas, os espetáculos refletirão o passado e o presente da dupla, conectando sua história com a história dos fãs. “Esse show nasce muito desse sentimento. De olhar para a nossa história com carinho, mas também para tudo o que somos hoje. E, principalmente, de perceber que as pessoas continuam ali, fazendo parte de tudo isso”, comenta Sandy.

Venda de ingressos e setores

A compra começa com pré-venda exclusiva para clientes dos cartões Elo nos dias 1º e 2 de dezembro, a partir das 10h. As vendas para o público geral abrem em 3 de dezembro, no mesmo horário. As entradas ficam disponíveis no site www.ticketmaster.com.br e na bilheteria oficial presencial, que exige pré-reserva online.

Cada pessoa pode adquirir até seis ingressos por CPF, com limite de duas meias-entradas. Os ingressos contam com os seguintes valores:

cadeira superior por R$ 175 (meia-entrada) e R$ 350 (inteira)

pista por R$ 195 (meia-entrada) e R$ 390 (inteira)

cadeira inferior por R$ 295 (meia-entrada) e R$ 590 (inteira)

pista premium por R$ 345 (meia-entrada) e R$ 690 (inteira)

entrada antecipada com upgrade por R$ 500 (inteira)

camarote por R$ 560 (inteira)

pacote open bar por R$ 1.105 (meia-entrada) e R$ 1.450 (inteira)

O evento

A residência tem realização da Live Nation e Entretrês (E3) no Nubank Parque. “O formato de residência nos dá liberdade para criar uma experiência cênica pensada exclusivamente para o estádio, transformando o local em um grande ponto de convergência”, disse Raoni Carneiro, diretor geral do espetáculo. “Nossa proposta é criar um hiato no tempo. Um lugar onde a memória acontece.”

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O Nubank Parque fica localizado na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, e Rua Palestra Itália, 200, no Bairro Água Branca. Nos dias de apresentação, os portões do estádio abrem às 16h, com início do show marcado para as 19h30. A classificação etária é de 16 anos, sendo permitida a entrada de menores de 5 a 15 anos apenas com pais ou responsáveis legais.