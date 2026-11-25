Em homenagem ao músico sergipano Antônio dos Santos Filho (1918-1997), o Volta Seca, que pertenceu ao bando de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião (1898-1938), Danilo Caymmi e Ricardo Bacelar lançaram o álbum “Volta Seca – Cantigas do cangaço” (Jasmim Music). O disco traz nove faixas, sendo oito compostas pelo homenageado e a inédita “A água que faltou no céu”.

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Editado também em CD, o encarte do disco apresenta fotos do jovem Volta Seca e um texto do escritor, cineasta e músico carioca Luiz Carlos Prestes Filho, que traz trechos de entrevistas feitas com o cangaceiro.



Caymmi conta que se deparou com o álbum “Cantigas de Lampião” (Todamérica), que Volta Seca lançou em 1957, e pensou em gravar o mesmo repertório, porém com arranjos contemporâneos. Bacelar topou dar nova roupagem ao repertório.



A origem do projeto remonta à pandemia, quando Danilo Caymmi se dedicou a pesquisar na internet sobre a Guerra de Canudos. “Dessa pesquisa, passei para um site chamado Cangaço na Literatura, do professor sergipano Robério Santos”, conta o artista. “Ele ia de moto, acompanhado de um cinegrafista, e filmava onde as coisas aconteciam, enfim, lugares importantes dos acontecimentos dos anos 1930, da história do cangaço.”



O músico conta que já tinha contato anterior com as músicas de Volta Seca por influência de seu pai, Dorival Caymmi (1914-2008). “Pensei: por que não gravar essas músicas de novo? Isso porque ele gravou e lançou em 1957, com arranjos do maestro Guio de Moraes”, diz Caymmi. “E as músicas não só de Volta Seca, mas as que ele também recolheu no sertão. A gente tem conhecimento porque ele ouviu essas músicas no sertão”, comenta.



Ao lado de Ricardo Bacelar, Caymmi trabalhou longamente nas músicas. “Pensamos como faríamos uma volta dessas canções. Levamos seis meses para ficar em cima dessas inserções, já que as músicas eram muito curtas e tínhamos que dar uma esticada nelas”, comenta. Os dois queriam evitar também que o resultado fosse “uma coisa datada, ou seja, dentro de uma instrumentação de triângulo e sanfona”.



INÉDITA

A canção inédita que compõe o disco nasceu de um acaso. Encerradas as gravações no estúdio que Bacelar mantém em Fortaleza, o plano dos músicos era passar um dia na praia. “Porém chovia muito e resolvemos ficar em casa. E como estávamos no estúdio, aproveitamos para compor uma música, que foi uma expressão nossa em relação a essas canções de Volta Seca e ao povo sofrido do sertão”, conta Caymmi.



Ele acrescenta: “O enfoque foi todo em cima dessas canções singelas, mas que conviviam com uma violência extrema, com a aridez do sertão e o sofrimento do povo. Na capa do CD, o artista fez o desenho de uma flor na mão direita e um fuzil na mão esquerda, acho que define isso. A gente mostrou esse lado poético e singelo das músicas do Volta Seca. Não tocamos no assunto cangaço, mas somente nas músicas”.



Sobre o processo de feitura do disco, Bacelar comenta: “As músicas eram muito bonitas, porém muito curtinhas. Precisei pensar qual seria a forma de abordar isso e encontrei através dos conceitos de música armorial (gênero da música de concerto brasileira que funde elementos da cultura popular do Nordeste com técnicas e estruturas eruditas). Alonguei os versos das músicas e, entre eles, coloquei mais melodias. Ficou muito interessante”.



Ele destaca também o efeito de uma sonoridade alcançada com “menos sanfonas e mais sopros”, escolhido após uma pesquisa de ritmos. Bacelar afirma que, como ele e Danilo Caymmi são músicos e não especialistas em cangaço, limitaram-se a tratar da parte simbólica do assunto e das músicas.



“Acredito que esse álbum funcione como se fosse um documento, porque traz pesquisa, fotografias, cronologia e um texto do Luiz Carlos Prestes Filho que conta a história do Volta Seca, fazendo uma minibiografia dele. Sobre a nossa música ‘A água que faltou no céu’, que surgiu no último dia, mandamos para Luís Lima Verde, que escreveu a letra. Esse cangaceiro que nunca viu mar, e quando chegou em frente a ele, disse, ‘Agora sei que quem roubou a água do meu sertão foi o mar’.”

Repertório

• “Ia pra missa”



• “Escuta donzela”



• “Sabino e Lampião”



• “Acorda, Maria Bonita”



• “Eu não pensei tão criança”



• “Mulher rendeira”



• “A laranjeira”



• “Se eu soubesse”



• “A água que faltou no céu” (Danilo Caymmi, Ricardo Bacelar e Luís Lima Verde)

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“VOLTA SECA – CANTIGAS DO CANGAÇO”

• Álbum de Danilo Caymmi e Ricardo Bacelar

• Jasmin Music

• Novefaixas

• Disponível nas plataformas digitais