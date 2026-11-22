Após a apresentação histórica na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Shakira já tem data para voltar ao Brasil. A cantora colombiana é uma das atrações confirmadas do Verão Atmosphere, projeto que propõe conectar grandes shows, experiências de entretenimento e destinos turísticos em uma programação especial entre o fim de 2026 e o início de 2027.

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A programação começa em 31 de dezembro, durante o Réveillon de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, considerado o maior Réveillon das Américas. O evento também contará com apresentações de artistas nacionais no dia 2 de janeiro.

Na sequência, o projeto chega ao Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, no dia 3 de janeiro. No dia 6, será a vez de Salvador, na Bahia, receber a cantora, na Arena Fonte Nova. A programação termina em 9 de janeiro, em Fortaleza, no Ceará, com apresentação na Arena Castelão. Depois da passagem pelo Brasil, Shakira seguirá com a turnê por outros países da América Latina.

Shakira é um dos maiores nomes da música mundial e vive um dos momentos mais expressivos de uma carreira que já ultrapassa três décadas. Em maio de 2026, a cantora protagonizou um espetáculo histórico na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, reunindo cerca de 2 milhões de pessoas em um show gratuito, considerado o maior público de sua trajetória. A apresentação também movimentou a economia carioca, com impacto estimado em R$ 800 milhões.

Entre setembro e outubro de 2026, a artista também alcançou números expressivos em Madri, na Espanha. Durante uma temporada de 13 apresentações com ingressos esgotados, Shakira reuniu mais de 700 mil espectadores e gerou impacto econômico estimado em mais de € 200 milhões para a capital espanhola.

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O sucesso também se reflete na Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Segundo levantamento da Pollstar, a turnê alcançou US$ 534,4 milhões em bilheteria, com 4.084.398 ingressos vendidos em 118 apresentações, tornando-se a turnê latina de maior arrecadação da história.