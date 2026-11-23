A união entre o Grupo Corpo e a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais esgotou rapidamente os ingressos para os três dias do espetáculo “Filarmônica e Grupo Corpo em concerto”, na Sala Minas Gerais, previstos para 17 a 19 de dezembro.

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Uma nova data foi anunciada: dia 20 de dezembro, domingo. As vendas serão abertas nesta terça-feira (24/11), a partir das 12h.

Sob regência do maestro Fabio Mechetti, a Filarmônica inicia a apresentação com a Sinfonia nº 36 em Dó Maior, K. 425, “Linz”, de Mozart (1756-1791). Em seguida, a companhia de dança sobe ao palco com a montagem “Missa do Orfanato”, de 1989, com coreografada de Rodrigo Pederneiras, apresentada pela primeira vez com orquestra ao vivo.

Juntam-se em cena, também, o coro Concentus Musicus, regido por Iara Fricke Matte, e os solistas Lina Mendes (soprano), Bárbara Brasil (mezzo-soprano), Anibal Mancini (tenor) e Luís Felipe Sousa (baixo-barítono).

As apresentações dos dias 17, 18 e 19 de dezembro estão esgotadas em todos os setores da Sala Minas Gerais. Os ingressos para a apresentação do dia 20 estarão estarão disponíveis pelo site da Filarmônica e na bilheteria da Sala Minas Gerais. O concerto marca o encerramento das atividades de 2026 de ambas companhias.

FILARMÔNICA E GRUPO CORPO EM CONCERTO

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Com Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e Grupo Corpo, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto), nos dias 17, 18, 19 e 20 de dezembro. Três primeiras datas esgotadas. Vendas para a apresentação do dia 20 a partir desta terça-feira (24/11), às 12h, no site da Filarmônica e na bilheteria da Sala Minas Gerais. Disponíveis por R$ 280 (mezanino), R$ 100 (coro), R$ 120 (terraço), R$ 100 (balcão palco), R$ 280 (balcão lateral), R$ 300 (plateia central) e R$ 280 (balcão principal).