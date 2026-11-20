Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Volta à cena um dos balés mais importantes do Grupo Corpo, “Missa do Orfanato”, com música de Mozart, que estreou em 1989. A coreografia de Rodrigo Pederneiras será apresentada na Sala Minas Gerais ao lado da Filarmônica mineira, coro Concentus Musicus e de quatro solistas, com sessões em 17 e 18 de dezembro, às 20h, e 19 de dezembro, às 18h, com regência do maestro Fabio Mechetti.

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A direção artística do Corpo é de Paulo Pederneiras. As vendas de ingressos começam neste sábado (21/11), no site da Filarmônica e na bilheteria da Sala Minas Gerais. Na primeira parte do programa, a orquestra executará a “Sinfonia de Linz”, também de Mozart.

Sandra Sá emocionou a plateia do Palácio das Artes Paulo Lacerda/Divulgação

• VIVA ELA!

A apresentação de Sandra Sá com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais já corria para a metade quando a cantora falou da alegria de participar do projeto Sinfônica Pop, sob regência da maestra Alba Bomfim. “A gente se diverte, gente. É muito bom”, disse, sob aplausos, no Palácio das Artes. “Viva ela!”, afirmou alguém na plateia. No repertório, canções que fizeram sucesso na voz de Sandra como “Olhos coloridos”. Em “Vale tudo”, de Tim Maia, a cantora dividiu o palco com Adriana. Elas mudaram o verso “só não vale dançar homem com homem/ nem mulher com mulher” para “também vale dançar homem com homem/ também mulher com mulher”. O público adorou.



• HONRA

Simpática com seu jeito carioca, Sandra, depois de cantar “Flor de Lis” (Djavan) e “Madalena” (Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza), explicou: “Canto a música de um neguinho, pobretaço dos interiores das Alagoas, e a outra música de um branquelo, universitário do Rio de Janeiro. O suingue é o mesmo. Esta coisa do Brasil, não é não?”. E emendou: “Olha esta neguinha aqui. Vê se pode, vê se pode!”. Sandra se referia à maestra Alba Bonfim, que foi muito aplaudida pela plateia ao reger a orquestra mineira pela primeira vez.

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