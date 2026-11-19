Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Paula Bonomi comemora os 30 anos da Casa Bonomi, padaria dedicada à panificação artesanal fundada por ela na Praça ABC, no Funcionários. Ao longo dessas três décadas, o endereço, um dos mais charmosos de BH, conquistou o público. A bailarina Paula estava em sua última turnê com o Grupo Corpo, em Bruxelas, onde ela e a amiga Lúcia Campelo Hahn conheceram a então recém-inaugurada

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Le Pain Quotidien. Foi Lúcia quem sugeriu a abertura de um estabelecimento como aquele em BH. Em São Paulo, Paula aprendeu técnicas de panificação na Casa Santa Luzia e numa padaria italiana do Bixiga. Ciabatta e pão italiano foram as primeiras produções dela. Lúcia ajudou na busca por receitas, enquanto familiares e amigos contribuíram para viabilizar as despesas iniciais. Uma curiosidade: a mesa coletiva, desenhada por Freusa Zechmeister, levou cerca de um ano para ser aceita pelos frequentadores.

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Construído em 1920, o casarão da Bonomi já havia servido como depósito e tinha a entrada emparedada quando foi escolhido para receber a padaria. O tombamento veio após recuperação e restauro conduzidos por Freusa Zechmeister e Isaura Kallas. O projeto arquitetônico de Freusa permanece praticamente inalterado.

O bailarino Thiago Soares (ao centro) com o elenco de “Quebra-nozes”, que terá estreia mundial em BH Lucas Viana/Divulgação

• NOVA VERSÃO



Estrela mundial da dança, o bailarino Thiago Soares escolheu Belo Horizonte para abrir os trabalhos da versão inédita do clássico “Quebra-nozes”, assinada por ele. A Companhia Thiago Soares fará a estreia nacional dessa obra renovada no Minascentro, em 11 e 12 de dezembro. O bailarino conta que quis trazer o clássico para a nossa realidade e atualizá-lo, mas sem perder a magia e o encantamento. “O público poderá se reconhecer no palco. Queremos falar para todos, é um espetáculo capaz de encantar toda a família e até mesmo quem nunca assistiu a uma apresentação de dança”, afirma Soares. Vale lembrar que a companhia tem três mineiros no elenco: Cecília Almeida, Vitor Moreira e Catharina Souza.



• GRANDE FINAL

Educadores e estudantes de 13 estados vão se reunir em 23 de novembro, no Minascentro, para a grande final do Prêmio Nacional Liga Steam 2026, promovido pela Fundação ArcelorMittal em parceria inédita com Unesco e Tríade Educacional. Minas Gerais chega ao evento como o grande destaque do país: lidera a disputa com sete projetos de Sabará, Ribeirão das Neves, Mateus Leme, Curvelo, Nova Resende, Varginha e Lavras. A iniciativa mobilizou 2,1 mil educadores do país e vai distribuir R$ 120 mil em incentivos voltados à infraestrutura escolar e projetos sustentáveis.

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• QUEM VEM

O encontro terá participação da pedagoga Benilda Brito, consultora da ONU Mulheres; do jornalista e escritor Iberê Thenório, criador do canal Manual do Mundo; Aline Vieira, oficial de projetos da Unesco; Débora Garofalo, eleita a professora mais influente do mundo pelo prêmio Global Teacher Influencer of the Year; e do professor e escritor João Luiz Pedrosa, apresentador do programa “Desafio nas escolas”, no Canal Futura e na plataforma Globoplay.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.