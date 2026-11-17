Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Helvécio Ratton, grande nome do cinema em Minas Gerais, comemora a pré-estreia do seu mais recente longa, "Só não posso dizer o nome". "Foi linda a sessão no Cine Belas Artes, com a presença do elenco e da autora do livro que inspirou o filme, a chilena Nati Chuleta", comemora.

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"Filme feito feito com muita delicadeza para abordar um tema sensível e urgente. O tema mais sensível que encarei em minha trajetória no cinema", afirma. A plateia, que encheu a sala, ficou até o fim do debate com Ratton e elenco.

"Só não posso dizer o nome" acompanha Tina, garota submetida a violência sexual dentro de casa. O longa se baseia no drama vivido pela chilena Nati Chuleta, que escreveu a graphic novel autobiográfica "No abuses (de este libro)".



• O PISCO E O PERU

Os chefs Pedro Barros e Victor Zuliani recebem, no Casca, bar e restaurante de cozinha autoral no Carmo, quatro bartenders – Filipe Brasil, Jezebel, Marcela Madi e Laiz Mara – para uma noite de coquetéis com pisco e petiscos peruanos.

A noite O Pisco e o Peru está marcada para 26 de novembro e nasceu de uma viagem do chef Pedro Barros a Lima, em maio. Na volta, Pedro trouxe pimentas peruanas e chamou os amigos para uma noite de Pisco Sour depois do expediente. A noite agradou, e a casa decidiu dividi-la com o público.



• LECHE DE TIGRE

Os dois petiscos da noite são um ceviche com leche de tigre, ají panca, rocoto e chicharrón de lula, e um lomo saltado com ají amarillo. Um dos quatro coquetéis com pisco é o Hablando Náhuatl, de

Filipe Brasil, feito com pisco, tequila reposado cristalino, soda, cordial de limão-makrut e limonada.



• MULHERES DO CHORO

A flautista, compositora e educadora musical Raissa Anastácia lança em Belo Horizonte o primeiro Songbook Brasil de Compositoras, reunindo obras de 60 mulheres.

A obra inédita serve de referência para instrumentistas, estudantes, professores, grupos musicais e a nova geração de músicos. O projeto será apresentado ao público no show gratuito do grupo Raíssa Anastásia e Regional, no próximo dia 26 de novembro, às 19h30, no Conservatório UFMG.

No palco, Raíssa Anastásia, na flauta, Bia Nascimento, no violão, Emília Chamone, no pandeiro, e Maria Elisa Pompeu, no cavaquinho.



• 60+ EM CENA

“Cabareth 60+”, novo espetáculo do Instituto Hahaha, tem estreia marcada para 27/11, às 20h, em sua sede, no bairro Santa Tereza.

A montagem é fruto do projeto 60+ Hahaha, que selecionou artistas da palhaçaria com mais de 60 anos de idade, que estavam afastados do meio artístico, para atuar nos hospitais e instituições de longa permanência para idosos, ao lado dos doutores palhaços do Hahaha.

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Dirigido por Daniela Perucci, o espetáculo é uma homenagem à memória de Margareth Serra, artista do Hahaha e integrante do projeto 60+, que morreu em outubro deste ano.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.