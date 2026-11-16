Cauby Peixoto é personagem de musical que retorna a Belo Horizonte

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Cinco anos depois de sua primeira apresentação em Belo Horizonte, em versão híbrida ainda na pandemia, “Cauby – Uma paixão”, estrelado por Diogo Vilela, retorna à capital para única apresentação em 27 de novembro, no Sesc Palladium. Além do grande ator em cena, reverenciando o astro da música brasileira, o espetáculo oferece uma curiosidade. Diogo usa figurinos do acervo do próprio Cauby Peixoto (1931-2016).

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• CENAS DE UM CASAMENTO

Foi em Tiradentes a celebração da união de Regina Antunes e Gustavo Paulino. Em 6 de novembro, os noivos receberam os convidados com “welcome party” no Solar do Leitão, na Rua Direita. No dia seguinte, todos se reuniram na Pousada Villa Paolucci.

Interessante lembrar que os convidados atenderam ao pedido do casal para trocar presentes por donativos. Exatos R$ 42.721,00 foram doados à Casa de Apoio à Criança Santa Teresa, no Rio de Janeiro.

Os noivos Regina Antunes e Gustavo Paulino, em Tiradentes Ana Junqueira/divulgação

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Alvaro Guterrez, Regina Antunes, Gustavo Paulino e Rejane Antunes Ana Junqueira/divulgação

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.