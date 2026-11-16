Cauby Peixoto é personagem de musical que retorna a Belo Horizonte
Estrelado por Diogo Vilela, que veste figurinos do acervo do cantor, "Cauby – Uma paixão" terá única apresentação em 27 de novembro, no Sesc Palladium
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Cinco anos depois de sua primeira apresentação em Belo Horizonte, em versão híbrida ainda na pandemia, “Cauby – Uma paixão”, estrelado por Diogo Vilela, retorna à capital para única apresentação em 27 de novembro, no Sesc Palladium. Além do grande ator em cena, reverenciando o astro da música brasileira, o espetáculo oferece uma curiosidade. Diogo usa figurinos do acervo do próprio Cauby Peixoto (1931-2016).
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• CENAS DE UM CASAMENTO
Foi em Tiradentes a celebração da união de Regina Antunes e Gustavo Paulino. Em 6 de novembro, os noivos receberam os convidados com “welcome party” no Solar do Leitão, na Rua Direita. No dia seguinte, todos se reuniram na Pousada Villa Paolucci.
Interessante lembrar que os convidados atenderam ao pedido do casal para trocar presentes por donativos. Exatos R$ 42.721,00 foram doados à Casa de Apoio à Criança Santa Teresa, no Rio de Janeiro.
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