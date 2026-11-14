Com duas sessões lotadas, Chico Chico emocionou o público em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O cantor e compositor Chico Chico, volta e meia, dá as caras em BH. Em 2025, ele se apresentou com a Orquestra Sesiminas e, meses depois, fez show com sua banda no Cine Theatro Brasil, para onde voltou em junho deste ano. Sempre com casa cheia. Mas foi no sábado passado (7/11) que o filho de Cassia Eller, de 33 anos, conquistou de vez os fãs mineiros. Mostrou que sempre tem algo mais para eles, que lotaram o Palácio das Artes em duas sessões na mesma noite.

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O motivo de tanta admiração é simples. Chico Chico tem simpatia, comunica-se bem com a plateia. Até crianças com a avó prestigiaram a primeira sessão. Sobretudo, ele é um grande intérprete, acompanhado por banda de primeira grandeza. Além disso, Chico Chico se preocupa em acrescentar novidades ao repertório. Desta vez, foi “Blues da piedade”, de Cazuza.

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• DIVERSÃO

Para a segunda sessão da noite, Chico Chico convidou Julia Guedes, que cantou com ele pela terceira vez. A primeira foi no Festival Terra Rara, em Poços de Caldas, em setembro. No mês seguinte, a mineira convocou o carioca para o show de lançamento de “Vermelho”, seu disco de estreia. “É sempre muito especial. Ele tem uma energia muito contagiante, é alto-astral no palco”, diz Julia. “É muito legal, pois me solto de um jeito diferente. A forma como a gente canta, como a gente ocupa o espaço e brinca é muito divertida”, revela a neta de Beto Guedes.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.