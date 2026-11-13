Casa Cor Minas Gerais 2027 já tem endereço no Centro de BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O Edifício Credireal, situado na Rua Espírito Santo, no coração do Centro de Belo Horizonte, foi escolhido para abrigar, em 2027, a 32ª Casa Cor Minas Gerais. Projetado em 1948 pelo escritório Alfredo Carneiro Santiago & Cia, o prédio é importante marco da arquitetura e da história financeira da capital mineira.

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Localizado entre as ruas Caetés e Tupinambás, o imóvel tem 15 pavimentos e 15,7 mil metros quadrados de área construída. A Groove Evolução Urbana, joint venture formada pelo Grupo Mauá e pela BBM Construções, será responsável pelo projeto de retrofit que transformará o edifício, incorporando a ele novos usos e possibilidades de moradia.

• NO VIADUTO SANTA TEREZA

Belo Horizonte recebe a Grande Final do Duelo de MCs Nacional em 21 e 22 de novembro, no Viaduto Santa Tereza,no Centro. A competição mais tradicional do freestyle brasileiro chega à 14ª edição com 32 finalistas de todas as regiões do país. Realizada pela Família de Rua, a disputa terá transmissão ao vivo pelo canal do coletivo de rap no YouTube. O campeão nacional leva R$ 50 mil. Vão concorrer Apax (AC), M4bru (AL), Blink (AM), Manel (BA), MCharles (CE), Jeffe (DF), Noventa (ES), Mika (GO), HW (MA), Ike (MG), Kamui (MS), GR (MT), Bobby Mídia (PA), Stash (PB), Hogue (PE), Subenê (PR), WL BXD (RJ), Nick (RN), Kaell (RO), Neto (RR), Xamuel (RS), Vitu MC (SC), Foguinho (SE) e Santos (TO). Kamui venceu o campeonato estadual em Itaporã, no Mato Grosso do Sul, e estará no Duelo Nacional pela segunda vez.

• NO PALÁCIO DAS ARTES

Iggor Cavalera, ex-baterista e fundador da banda Sepultura, está entre os 21 artistas participantes da 36ª edição da itinerância da Bienal de São Paulo, em cartaz nas galerias do Palácio das Artes. Em parceria com Raven Chacon, Laima Leyton e membros da comunidade Etenhiritipa Xavante, ao lado de músicos desta etnia articulados pelo cacique Cipassé Xavante, da aldeia Wederã (Canarana, MT), Cavalera apresenta composição multicanal que desfaz poeticamente os ritmos dos motores da cidade para fazer emergir a pulsação da terra e das vozes a ela conectadas.

• NO CINE BRASIL

A 3ª Mostra Infantojuvenil Nosso Teatro vai reunir nove atrações no Cine Theatro Brasil, entre 4 e 12 de dezembro. Estarão em cena 85 atores de 7 a 15 anos. Na abertura, “A cena vai começar” exibirá jogos de improvisação praticados pelos alunos ao longo do ano. As crianças se apresentam às 18h e os adolescentes às 20h. Todas as sessões terão classificação livre e recursos de acessibilidade. Os ingressos são gratuitos, via plataforma Sympla, com entrega obrigatória de 1 kg de alimento não perecível na entrada.

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• EM MANAUS

A gestora cultural Aline Garcia, idealizadora e diretora do Tiradentes em Cena, fez parte do 20º Festival de Teatro da Amazônia, em Manaus. Além de integrar a curadoria do evento, ela participou do encontro de programadores e redes de festivais.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.