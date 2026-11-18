Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Um dos projetos de música mais legais da cidade, a Sinfônica Pop reúne, na noite desta quarta (18/11), no Palácio das Artes, Sandra Sá e a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, sob regência da maestra convidada Alba Bomfim, que faz sua estreia à frente da OSMG. O concerto, que marca a comemoração pelo Dia da Consciência Negra, começa às 20h, com ingressos a preços populares, à venda na bilheteria do Palácio das Artes, nos totens de autoatendimento e na plataforma Sympla.

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• SÓ SUCESSOS

No repertório da noite, “Olhos coloridos” (Macau), “Retratos e canções” (Michael Sullivan e Paulo Massadas), “Solidão” (Chico Roque e Carlos Colla), “Sozinho” (Peninha), “Soul de verão” (Dean Pitchford, Michael Gore e Nelson Motta), “Quem é você” (Diane Warren), “Bons momentos” (Marcos Cardoso e Michel), “Um dia de domingo” (Michael Sullivan e Paulo Massadas), “Bye bye tristeza” (Carlos Colla e Marcos Valle), “Nada mais” (Ronaldo Bastos), “Vale tudo” (Tim Maia), “Joga fora” (Michael Sullivan e Paulo Massadas), “Flor de lis”, de Djavan, em medley com “Madalena”, de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza e “Blues da piedade” (Cazuza e Roberto Frejat).



• QUEM VEIO

A primeira edição do Sinfônica Pop foi apresentada em 2011, sob a regência do então maestro titular Roberto Tibiriçá. Chega agora à sua 27 edição, sempre com grande sucesso. Pelo palco do Palácio das Artes passaram Wagner Tiso, Nana Caymmi, Zizi Possi, Toninho Horta, Elba Ramalho, Sérgio Pererê, João Bosco, Gal Costa, Ivan Lins, Milton Nascimento, Carlinhos Brown, Lenine, Mônica Salmaso, Luiz Melodia, Catto, José Miguel Wisnik, Chico César, Leila Pinheiro e Cobra Coral, para citar alguns.



• NA MODA

Maria Corra e Vaninha Perpétuo, com mais de 20 anos de experiência no mercado da moda, promovem, em parceria com a Pop UP Galeria, um bazar especial, até sábado (21/11), no segundo andar da América Móveis ( Avenida do Contorno, 6.413).



• ATÉ DOMINGO

A Cia. Os Buriti, de Brasília, segue em cartaz até o próximo dia 22 com o espetáculo infantojuvenil “Eu e meu monstro”, que fez estreia nacional no CCBB-BH. Com direção de Eliana Carneiro e Naira Carneiro – mãe e filha –, a montagem propõe uma reflexão sobre exclusão, pertencimento e construção da identidade, a partir da história de um menino que, ridicularizado por seu jeito de ser, foge para uma floresta onde encontra um monstro que guarda justamente aquilo que ele tenta negar em si mesmo. Um espetáculo não verbal que combina teatro físico, dança, teatro de sombras, manipulação de objetos e elementos da palhaçaria, para criar uma experiência visual e inclusiva que dialoga com pessoas de diferentes idades.

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• SUCESSO

Assistida por mais de 10 mil pessoas em São Paulo, a peça “Pergunte alguma coisa”, escrita por Gustavo Pinheiro (de “A lista”, “Dois de nós” e “A tropa”), inicia sua turnê nacional por Belo Horizonte, no Teatro Sesiminas. Apesar de a apresentação ser apenas em março do ano que vem, os mais de 600 ingressos praticamente se esgotaram em menos de 48 horas. Uma sessão extra da peça foi programada. Estrelada por Daphne Bozaski e Gabriela Medvedovsky (que brilharam na novela “Três Graças”, da Globo), a peça aborda, com muito humor e emoção, a relação cada vez mais delicada entre os humanos e a tecnologia, em especial a inteligência artificial.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.