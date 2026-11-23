Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Um dos maiores fenômenos editoriais brasileiros do século 21, o livro "Torto arado", de Itamar Vieira Junior, acaba de ganhar uma adaptação para os quadrinhos, assinada por Rafael Calça e Bennê Oliveira, que respondem, respectivamente, pelo roteiro e pelas ilustrações. Trata-se de um primeiro volume, com uma continuação prevista para 2028. O projeto é da editora Todavia, que chancelou o lançamento da obra original e agora convocou a dupla de quadrinistas para a empreitada.

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Criadora da série de quadrinhos "Levemente insana", publicada no Instagram, Bennê Oliveira conta que recebeu o convite no segundo semestre de 2022, quando André Conti, editor da Todavia, lhe enviou um e-mail. "Ele tinha uma lista, elaborada junto com o Itamar, que indicou artistas que considerava interessantes. Eu estava me saindo relativamente bem com minhas tirinhas de narrativas cotidianas no Instagram, que tinham minha mãe, uma mulher negra, como protagonista, e isso chamou a atenção deles", conta.



Ambientada em uma pequena comunidade rural na Chapada Diamantina, no interior da Bahia, a história de "Torto arado" foca na luta pela sobrevivência e na força da espiritualidade, na conexão com a natureza e na memória coletiva. Ainda meninas, as irmãs Bibiana e Belonísia se envolvem em um acidente com uma velha faca escondida na mala da avó, que irá marcá-las para o resto da vida, ligando seus destinos. A partir desse episódio fundador, a história retrata o cotidiano no campo, os rituais festivos e religiosos.



Bennê explica que seu interesse por narrativas que tratam da forma como as pessoas se relacionam em família, considerando as convergências, as divergências e os problemas, foi um facilitador para entrar no universo de "Torto arado". "É uma relação complexa entre as irmãs Belonísia e Bibiana, que claramente se amam, mas também se desentendem, e eu consigo captar isso num nível muito pessoal, porque minha família é muito grande. O livro é uma narrativa de família, com uma presença expressiva de mulheres fortes", diz.



Quanto aos desafios, ela destaca que foram muitos, a começar por sua falta de experiência em transpor um romance para a linguagem dos quadrinhos. "Eu nunca tinha encarado um trabalho tão grande e intenso, porque sabíamos, de saída, que seriam pelo menos umas 200 páginas. Passei todo o início do processo tendo crises de ansiedade", diz. Bennê ressalta a confiança que tanto Itamar Vieira Junior quanto a editora e Rafael Calça tiveram no seu trabalho, que pôde ser conduzido com liberdade criativa.



Ela destaca que o roteirista a deixou espaços para que pudesse desenvolver visualmente a história, "porque os silêncios são muito importantes, então há muitas páginas que prescindem de texto; os desenhos são como balões". Rafael, por sua vez, assente, afirmando que escreveu o roteiro deixando lacunas para que Bennê também criasse a narrativa com imagens, desenvolvendo cada página de acordo com o que achasse mais interessante para o encadeamento da história.



NARRATIVA LENTA

Ele destaca que a editora não estabelecer limite de páginas contribuiu decisivamente para o processo. "Deu para fazer uma narrativa mais lenta, com mais silêncios, porque o livro pede isso, com os personagens apenas sentindo as coisas. O silêncio tem tudo a ver com a relação entre Bibiana e Belonísia, uma relação que não envolve muito as palavras. Ter essas páginas só com ilustrações, sem texto, ajuda a criar o clima", diz. Também estreante em adaptações desse tipo, ele enfatiza que foi um trabalho interessante e desafiador.



"É uma mudança de mídia, porque história em quadrinho é outra linguagem, que exige outra forma de descrever, porque o mundo interno dos personagens tem que ser transformado em ação. Dá para fazer, mas tem que quebrar a cabeça", pontua. Para Rafael, a força do livro de Itamar Vieira Junior está na forma elíptica com que trata de questões densas. Ele diz que "Torto arado" traz temas extremamente importantes que, no entanto, não são apresentados de forma objetiva.



"Ele está tratando de vivências negras, de escravidão moderna, assuntos que vamos compreendendo não só como fatos históricos, mas como relações, como vidas que estão lutando e, principalmente, se cuidando, através dos conselhos, da medicina ancestral, da religiosidade", diz, chamando a atenção para o intercâmbio profícuo com Bennê, a partir de sua identificação com a família de Belonísia e Bibiana. "O trabalho é uma mistura das nossas narrativas, com muitas trocas", ressalta.



Obra copiosa

Bennê Oliveira diz que dividir "Torto arado – Romance em quadrinhos" em dois volumes resultou da percepção de que era necessário ter uma quantidade grande de páginas para que a história pudesse ser bem contada. "O Rafa fez um roteiro inicial e a gente de cara percebeu, todo mundo junto, que seria impossível fazer em um volume só", diz. Ela conta que chegou-se a cogitar a possibilidade de três volumes, até porque o livro é dividido em três momentos – um narrado por Bibiana, outro por Belonísia e o terceiro por uma entidade espiritual. "Entendemos depois que não teríamos como separar esse terceiro segmento, então resolvemos dividir em dois, o que já permite um tempo de apreciação. Três volumes, de qualquer forma, talvez fosse excessivo, porque a história perderia o fôlego", destaca.

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“TORTO ARADO – ROMANCE EM QUADRINHOS VOL. 1”

• Lançamento editora Todavia

• Páginas: 328

• Preço: R$ 179,90

• Preço e-book: R$ 124,90

