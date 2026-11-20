Em outubro deste ano, foi comemorado o centenário de nascimento de Luiz Canabrava, mineiro de Curvelo (Região Central do estado), que ganhou notoriedade nacional pelos seus múltiplos talentos – foi escritor, artista plástico, ilustrador e editor. A memória de Canabrava é resgatada no livro "Um criador de estranhezas”, de autoria do escritor Newton Vieira, nascido na mesma cidade.

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Vieira, que também é jornalista especializado em pesquisa histórica, vai lançar a obra no município, no dia 28 deste mês, no Espaço Multiuso Vanderlúcio Soares Guimarães (antigo Matadouro Municipal), dentro da programação do evento "Consciência Curvelo", promovido pela prefeitura da cidade, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Fazendo parte da comemoração da Semana da Consciência Negra, a iniciativa tem como objetivo celebrar a cultura afro-brasileira, reconhecer histórias, preservar tradições, valorizar saberes, defender o respeito à igualdade e cultuar o protagonismo do povo preto.

Lançado pela Cogito Editora, o livro ganhou o Prêmio Pan-Americano de Literatura 2026, da Associação Internacional de Escritores e Artistas, anunciado em Cartagena das Índias (Colômbia).

Newton Vieira lançou a obra na Bienal Bahia, no Centro de Convenções de Salvador, em abril deste ano. No dia 8 de novembro passado, ocorreu outro lançamento, durante a Primavera dos Livros, no Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá, na área central (região portuária) da capital fluminense.

O livro reúne ensaios que abordam diferentes manifestações culturais, com destaque para a efervescência artística do Rio de Janeiro nas décadas de 1950, 1960 e 1970.

Reflexões

Baseada no trabalho de pesquisa do autor, apresenta reflexões sobre literatura, artes plásticas e música, incluindo o surgimento de novos escritores, o papel da romancista Dinah Silveira de Queiroz e as transformações nas capas de discos da indústria fonográfica.

Com 288 páginas, a obra reúne 15 textos. Conforme explica Newton Vieira, um deles é "Um criador de estranhezas" – ensaio-título sobre a literatura, a música e as artes plásticas no Brasil nas décadas de 1950, 1960 e 1970, tendo como pano de fundo a vida e a obra do multimídia Luiz Canabrava, que fez carreira no Rio de Janeiro, onde faleceu em 2000.

O apelido de "Criador de estranhezas" foi dado a Canabrava pela romancista Dinah Silveira de Queiroz, autora do clássico "A muralha”.

Newton Vieira explica que focaliza a vida e a obra de Luiz Canabrava e analisa os livros de autoria do seu conterrâneo "Sangue de Rosaura" e "O sexo portátil", "que foi pioneiro na estética e no conteúdo, pois aborda temas ainda tabus na época, como a homossexualidade".

Vieira lembra que Canabrava participou do movimento "Novos autores", coordenado pela romancista Dinah Silveira de Queiroz. "Esse movimento lançou muita gente que viria a fazer sucesso na literatura, inclusive, ele, Luiz Canabrava", pontua. "Chama a atenção, na obra de Canabrava, a presença do realismo mágico, em especial nos contos "Maria Bambá" e "O anjo da Avenida Atlântica", observa.

“Quando Milton Miranda assumiu a direção artística da Odeon, ele contratou Hermínio Bello de Carvalho e Luiz Canabrava. Foi quando ocorreu verdadeira revolução na indústria fonográfica no que dizia respeito às capas dos discos, a partir daí mais conceituais", enfatiza.

Ele recorda que Canabrava também teve o seu nome no expediente da edição inaugural de “O Lampião da Esquina”, o primeiro periódico brasileiro voltado para o público LGBT.

"Na história dele, entram inúmeras personalidades da vida nacional, como Aracy de Almeida, Eneida de Moraes, Hermínio Bello de Carvalho, Van Jafa, Lúcio Cardoso, Dinah Silveira de Queiroz, Ary Barroso e outros nomes. Por isso, falar de Canabrava é falar de toda uma efervescência cultural das décadas de 1950, 1960 e 1970", afirma Newton Vieira.

Outros textos em destaque no livro "Um criador de estranhezas"

"Crônica da casa assassinada: obra-prima de Lúcio Cardoso" – Análise do romance introspectivo do brilhante escritor intimamente ligado a Clarice Lispector.

"Amor em tempo de gripe espanhola" – Como a pandemia da influenza foi enfrentada no sertão mineiro, tendo como fio condutor uma história de amor entre uma moça sertaneja e um médico vindo do Rio de Janeiro. Ele era da equipe de Carlos Chagas.

"Armai-vos (sic) uns aos outros" – Os antecedentes e os bastidores do Golpe Civil-Militar de 1964 a partir da Região Central de Minas Gerais. Por que a sociedade precisa conhecer isso a fundo nos dias de hoje?

"Pelourinho, poder e escravidão" – A cultura escravista nos sertões rosianos e suas consequências na atualidade. Quem foi o religioso que destinou vários escravizados a amigos em testamento e, descumprindo o celibato, deu origem a três das mais tradicionais famílias curvelanas?

"Dom João VI, Dadama e Sotero Gandra” – Eles vieram com a Família Real Portuguesa para o Brasil em 1808 e acabaram influenciando a história do Centro-Norte de Minas.

"Maria Helena Cardoso e Paulinho da Viola" – Como um livro que fala de Curvelo, Diamantina, Várzea da Palma e lugares vizinhos inspirou o célebre compositor portelense na composição do samba “Foi um rio que passou em minha vida”.

Serviço

Lançamento de “Um criador de estranhezas”, ensaios, de Newton Vieira. Cogito Editora, 288 páginas

Onde: Espaço Multiúso Vanderlúcio Soares Guimarães (antigo Matadouro) Rua Santo Antônio da Estrada, 310 – Centro – Curvelo/MG

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Quando: 28 de novembro de 2026 (sábado) às 16h30