“Não mexe com a Zaza”, canta Iza na faixa-título do seu novo disco, que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (20/11), Dia da Consciência Negra. Diferentemente do tom irado de “Afrodhit” (2023), Iza incorpora o alter ego Zaza com a alegria de quem ama, ocupando o lugar da “Imperatriz”, sua outra persona.

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“As pessoas dizem que demorei para fazer ‘Afrodhit’ e eu concordo plenamente. Ele teve a pressão do depois do primeiro álbum, que se tornou maior do que eu. Mas se falam que demorei para fazer 'Zaza', discordo muito”, afirma a cantora.

A cantora volta três anos (e uma gravidez) depois de seu último projeto. Neste novo momento, “Zaza” explora o gênero que Iza sempre desejou cantar: o reggae. “Desde que lancei ‘Pesadão’, sabia que queria fazer um álbum só de reggae”, conta. Ele chega agora depois de um camping de seis dias voltado para a produção, dois dias rodando um filme musical e meses de estudos que abarcaram de Kemet (Egito Antigo) ao Maranhão.

“O reggae é um ritmo social e político, de luta, para colocar o dedo na ferida. Ao mesmo tempo, é a música de elevação energética que levanta nossa autoestima. Remete à nossa ancestralidade e eu quis buscar isso”, explica.

Ineditismo

Diferentemente de seu último álbum, que contou com MC Carol, Russo Passapusso e os rappers Djonga e L7nnon, o disco “Zaza” traz 13 faixas que vão do reggae, dancehall e R&B ao afrobeats, abrindo espaço para nomes emergentes na cena. Ou melhor, nas palavras da cantora, foram Duquesa, Teto, Maui, Rafa Chagas, Núbia, King Saints e Mya Akoma que deram espaço para ela.

“Essas vozes me emprestam o seu ineditismo. É tudo muito fresco. Tenho certeza de que as pessoas que assistirem (ao filme do disco) e estiverem com ouvidos e olhos atentos vão olhar e falar: ‘Caraca, onde é que eu tava que não conhecia essa voz?”, comenta.

Iza brinca, ao ser questionada sobre o futuro: “Nenhum spoiler. Vocês já têm 13 músicas inéditas e um vídeo novo.” Os oito artistas da tracklist final podem não ser o ponto final desta história. “Vários nomes ficaram de fora por causa do tempo, por causa de agenda, mas não descartei ninguém. A história tá só começando”, diz ela.

A cantora avisa aos fãs para digerirem o conteúdo do projeto nos próximos meses, pois depois do carnaval poderão cantar a plenos pulmões na turnê que, se depender dela, terá datas em todo o Brasil.

Zaza's revolution

O novo disco deixa para trás o single duplo “Caos e sal/ Tão bonito” e “Eu e você”, parceria com Jota.pê, que, aliás, já trazia a sonoridade do reggae. Ao final de “Caos e sal”, ela já dava a deixa: “Zaza’s revolution”.

“Neste álbum, foi a primeira vez que gravamos as músicas todas ao vivo; os singles não foram assim. Então, achei uma sonoridade diferente, embora tudo estivesse no mesmo universo”, explica. Mesmo sabendo que o disco não sairia em 2025, quando fez show especial no festival The Town, Iza já queria preparar o terreno para sua nova era.

Prova disso é o final de “Rádio Zaza”, filme musical dirigido por Felipe Sassi, que estreia às 21h desta sexta-feira (20/11) no Youtube e no Globoplay. A cantora surge ainda grávida (Nala nasceu em 2024) usando máscara de gata preta. Trata-se de referência à deusa Bastet, de traços felinos, associada à maternidade e à proteção da família. “Fui ao Egito Preto, antes de Cristo, que é um grande exemplo de afrofuturismo e de realeza preta”, detalha.

Em formato radiofônico, o projeto audiovisual é narrado pelo ator Eduardo Silva, que interpreta o radialista Nilo Roots. Com roteiro assinado por Iza, Felipe Sassi e Índio, o filme busca sintonizar o público na frequência do disco.

“Reggae é estilo musical comunitário, da união que prega paz, tranquilidade, serenidade e viver no seu tempo. Para mim, o mais importante é que as pessoas vejam o que estão ouvindo e entendam como cada coisa está sendo tocada”, afirma a cantora.

O visual pop dos antigos singles “Sem filtro” e “Brisa”, com trocas de figurino, dá espaço ao cenário rico, totalmente focado na música. “Em quase 60 minutos, estou só com só uma roupa, porque o importante são as pessoas que estão comigo”, diz ela.

O formato remete à infância de Iza, que adorava rádio. “Gosto de você não saber o que vai tocar, ser surpreendido e do nada tocar uma que você ama. Você não pula, não fica agoniado, você simplesmente deixa o momento acontecer”, comenta.

Reflexão

Para ela, assim como o reggae, rádio é paciente, orgânico e revolucionário. No filme, os intervalos entre as canções servem para refletir sobre quem é a nova Iza. Ou quem é esta artista carioca que sempre esteve aqui: “Imperatriz”, Iza ou “Zaza”?

Talvez seja a mistura de todas elas, assim como o disco mescla referências. Tem o “regga&b”, apelido criado por Iza, de “Seja o que for” (com Maui); o dancehall de “Dancehall” (com King Saints e Mya Akoma); a aparelhagem de “Reggae Maranhão” (com Núbia); a junção de xote e reggae de “Sanfoka”, que não tem feat, mas é totalmente inspirada em Gilberto Gil.

“ZAZA”

• Álbum de Iza

• 13 faixas

• Warner Music Brasil

• Disponível nas plataformas digitais

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* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria