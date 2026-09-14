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ANIVERSÁRIO

IZA celebra 36 anos em festão com namorado e pista de dança cheia de famosos; vídeo

Cantora reuniu amigos e familiares em casa, com decoração inspirada em astrologia, pagode e muita dança ao lado de João Vitor Silva

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
14/09/2026 15:01 - atualizado em 14/09/2026 15:02

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Iza comemorou seus 36 anos neste fim de semana
Iza comemorou seus 36 anos neste fim de semana crédito: Instagram/Reprodução

A cantora IZA reuniu amigos e familiares em casa na noite de domingo (14) para comemorar seus 36 anos. A festa, batizada de "Bela 36", teve decoração inspirada em astrologia, bar de drinks personalizado e uma mesa farta com massas maçaricadas dentro de queijos, pães, antepastos, carnes, saladas, peixes e steak tartar finalizado em pedra de sal.

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Para a ocasião, IZA escolheu um vestido vermelho de um ombro só com recortes e recebeu os convidados ao lado do namorado, João Vitor Silva. Entre os presentes estavam Tatá Werneck, que foi acompanhada do marido Rafa Vitti, e Jennifer Nascimento as duas dividiram a pista de dança ao longo da noite.



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Baile charme, pagode e show de Tim Maia


O bailão começou com a aniversariante no centro da pista, ao som de hits do R&B e baile charme. Depois, o Grupo Reticências assumiu o palco com um show de pagode, e IZA não resistiu: cantou "Descobridor dos Sete Mares", de Tim Maia. Para animar ainda mais a galera, a cantora instalou uma máquina de pelúcias e montou um "bar de joias" em que cada convidado saiu com uma peça personalizada de lembrança.



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Na hora do parabéns, IZA soprou as velas ao lado da filha Nala, de 1 ano e 11 meses, fruto do relacionamento anterior com o jogador Yuri Lima. O bolo tinha quatro andares e um boneco da cantora no topo.


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