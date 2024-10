Iza Lourença teve um crescimento de 176% no número de votos

O EM Entrevista desta quinta-feira (10/10) recebe a vereadora Iza Lourença, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Reeleita para um segundo mandato com 21.473 votos, a parlamentar triplicou seu número de eleitores em relação ao último pleito. Em 2020, a vereadora recebeu 7.771 votos, um crescimento de 176%.

O programa é transmitido ao vivo no canal do Portal UAI no YouTube, às 11h. Acompanhe:

Ao lado de Cida Falabella e Juhlia Santos, ambas do PSOL, a vereadora integra o que elas chamam de “gabinetona”, um espaço onde exercem um mandato popular em defesa de pautas progressistas.

Lourença foi coordenadora-geral do Diretório Central Acadêmico da UFMG e fez parte da diretoria do Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários (Sindimetro-MG). A vereadora tem como bandeiras principais as oportunidades para a juventude, feminismo, antirracismo, respeito à diversidade e o combate ao preconceito em geral.