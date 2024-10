Wanderley Nogueira apostou que candidata do seu partido ganharia as eleições

O prefeito de Morada Nova, cidade do interior do Ceará, Wanderley Nogueira (PT), apostou três picapes Toyota Hilux que o candidato do seu partido, Marquinho da Ana, ganharia a eleição. O resultado não foi positivo para o atual gestor, que perdeu os três automóveis.

A eleita foi Naiara Castro (PSB), candidata da oposição que sucederá Wanderley a partir de 2025. A aposta foi feita com o vereador eleito Weder Basílio (PP).

Confira o valor da picape que político apostou

A aposta foi confirmada pelo próprio Wanderley Nogueira em um vídeo divulgado nas mídias sociais. O prefeito de Morada Nova disse: “Estão aqui as três Hilux. A primeira, a segunda e a terceira. Casadas. Eu aposto que o Marquinho ganha da Naiara. Está aqui apostado”.

Após os resultados das eleições, opositores filmaram as picapes Hilux sendo retiradas da garagem do atual gestor da cidade no Ceará. O veículo ano/modelo 2022 está avaliado em R$ 226 mil, segundo a Tabela Fipe, totalizando um prejuízo de mais de R$ 700 mil.

Nova gestora de Morada Nova

Naiara Castro, do PSB, foi eleita neste domingo (6/10). A candidata teve 24.429 votos, 50,88%, enquanto o segundo lugar, Marquinho da Ana - apoiado por Wanderley Nogueira -, obteve 23.206 votos, 48,33%.

A nova prefeita possui 34 anos e ensino superior completo. À Justiça Eleitoral, ela declara a ocupação de vereadora e que possui patrimônio de R$ 68.992,37.

Seu vice-prefeito é Rafael Gabaglio, do PRD. Ambos fazem parte da coligação Morada Nova Livre, formada pelos partidos Republicanos, PL, PSB e dos políticos eleitos.