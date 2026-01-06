Celebridades e TV
Iza e João Vitor Silva passam o Réveillon juntos no Rio de Janeiro
De acordo com o portal Leo Dias, o clima era de romance: eles estariam hospedados no hotel desde os últimos dias de 2025 e teriam trocado beijos na piscina da área VIP. Foto: Reprodução X
Após a repercussão do flagra, um comentário antigo de João Vitor nas redes sociais começou a circular na internet. Foto: Reprodução Instagram /@joaaovitorsilva
Na época em que a cantora fez uma participação especial na novela “Garota do Momento”, da TV Globo, o ator, que também integrava o elenco, lamentou não ter se encontrado com ela nas gravações. “Ah, bem no dia que o Ronaldo não estava…”, escreveu. Foto: Wikimedia Commons / Harald Krichel
Nascido em 9 de maio de 1996, no Rio de Janeiro, João Vitor Silva foi criado no Morro Santa Marta. Foto: Reprodução Instagram /@joaaovitorsilva
Caçula de dez irmãos, teve a carreira acompanhada de perto pela mãe até os 18 anos. Ele estreou ainda criança na TV Globo, em 2003, com uma participação na novela "Kubanacan”. Foto: Reprodução Instagram /@joaaovitorsilva
Ficou conhecido nacionalmente ao atuar como Pedrinho e, posteriormente, como Curupira em uma produção baseada na obra de Monteiro Lobato. A série, exibida entre 2004 e 2006, explorava o folclore brasileiro através das aventuras de Narizinho, Emília, Visconde de Sabugosa e outros personagens no Sítio da Vó Benta. Foto: Divulgação
Em 2007, atuou em "Malhação” como Goiaba e venceu a primeira edição da “Dancinha dos Famosos”. Foto: Divulgação
Em 2008, foi para a Record, onde participou de novelas como “Chamas da Vida", “Poder Paralelo", “José do Egito" e “Milagres de Jesus". Foto: Reprodução Instagram /@joaaovitorsilva
De volta à Globo em 2015, destacou-se como Bruno em “Verdades Secretas”, papel que voltou a interpretar em “Verdades Secretas II”, em 2021. Foto: Reprodução Globoplay
Em seguida, ele participou das novelas “A Lei do Amor”, como Hércules Leitão (jovem), e “Rock Story”, onde viveu Tom. Foto: Reprodução Instagram /@joaaovitorsilva
A partir de 2018, integrou o elenco da série “Impuros", da Disney+, na qual interpretou Afonso da Silva, o Tabuada, durante cinco temporadas. Ambientada nos anos 1990, a produção acompanha a ascensão de Evandro do Dendê no tráfico de drogas e o embate com o policial federal Morello. Foto: Divulgação
Nos anos seguintes, João Vitor participou de “Sob Pressão”, “Os Últimos Dias de Gilda”, “Fim”, “Os Outros” e da série “Raul Seixas: Eu Sou”. Foto: Reprodução Instagram /@joaaovitorsilva
Em 2024, retornou às novelas da Globo como Ronaldo em “Garota do Momento”, um publicitário da agência Hi-Fi Propaganda, filho de Raimundo e irmão do protagonista Beto, que vive um amor secreto e inseguro por Bia. Foto: Reprodução Instagram /@joaaovitorsilva
No cinema, atua desde a infância. Seu primeiro filme foi “Zuzu Angel” em 2006. Depois, integrou o elenco de produções como “O Guerreiro Didi e a Ninja Lili”, “Heleno” e “Encantados”. Foto: Reprodução Instagram /@joaaovitorsilva
Em 2025, participou de “O Agente Secreto", dirigido por Kléber Mendonça Filho, no papel de Haroldo. O longa venceu o Critics Choice Awards 2025 na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira. Foto: Reprodução Instagram /@joaaovitorsilva
Entre 2015 e 2024, João Vitor namorou a atriz Mariana Molina. Foto: Reprodução Instagram /@joaaovitorsilva
