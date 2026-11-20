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O influenciador digital Gabriel Félix morreu na noite de quinta-feira (19/11), aos 29 anos. Quem deu a notícia, nesta sexta (20/11), foi a noiva, a cearense Isabelle Abreu, a Xsbel, que também é influenciadora.

Nos stories, Isabelle disse que a família ainda não sabe o que aconteceu. A causa e o local da morte não foram divulgados. "Peço que orem por ele, peço que clamem a Deus para que o receba com muito amor", pediu.

No feed do Instagram, em um post com fotos do casal, ela chamou Gabriel de "amor da minha vida" e "alma gêmea" e pediu respeito ao luto da família. "Ainda estamos tentando compreender tudo o que aconteceu e precisamos de tempo e privacidade para viver essa dor", escreveu.

Cerca de 13 horas antes do anúncio, Gabriel tinha publicado no perfil dele uma foto brincando num balanço com a filha do casal, Amelie, de 3 anos. "Às vezes paro e penso: ‘Caraca, eu sou pai desse serzinho maravilhoso. Que doideira a vida'", escreveu na legenda.

Um dia antes da morte, Isabelle tinha postado um vídeo de uma aula de dança em Fortaleza. Gabriel e a filha aparecem na gravação, e ele chega a fazer alguns passos com a noiva.

Casal reunia milhões de seguidores

Os dois ficaram conhecidos postando humor, cultura nordestina e moda vintage, além de vídeos sobre maternidade. Os números do casal nas redes:

Instagram: 1,5 milhão de seguidores de Gabriel e 4,2 milhões de Isabelle

TikTok: 1,9 milhão de seguidores dele e 5,7 milhões dela

YouTube: mais de 1 milhão de inscritos no canal Gabriel & Isabelle, que mantinham juntos

A história dos dois começou pela internet. Eles ficaram amigos antes de se conhecer pessoalmente. A relação, em datas:

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2020: os dois começam a conversar, Gabriel em Uberaba (MG) e Isabelle em Juazeiro do Norte (CE)

Fevereiro de 2021: primeiro encontro, em São Paulo

Outubro de 2023: nasce a filha, Amelie

Julho de 2025: Gabriel pede Isabelle em casamento durante uma viagem às Dolomitas, na Itália

O casal tinha comprado um terreno para construir uma casa nova e planejava se casar no quintal.