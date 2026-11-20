Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

A partir do recorte de notícias sobre casos de violência em BH, Sérgio Fantini criou o universo do livro “Tormenta!”. Os personagens são pessoas comuns: padeiro, açougueiro, empresário, político, assessor, padre e pastor. Eles protagonizam histórias ficcionais que vão além das reportagens. Publicado de forma artesanal em 2019, o romance ganha segunda edição, com lançamento duplo neste sábado (21/11), em BH, ao lado de “Contagem regressiva”, do escritor Eloésio Paulo.

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O livro de Fantini acompanha personagem sem nome próprio, que se autointitula “cronista investigativo”. Ele relata episódios de violência urbana e doméstica no município fictício de Tormenta. “Os personagens vão surgindo e confluindo para uma história maior, que está oculta. Depois, alguns desses personagens vão deflagrar um processo revolucionário na cidade”, diz o escritor.

As histórias que permeiam a trama foram recolhidas de jornais mineiros. “Obviamente, é ficcional. Carrego muito nas tintas, quase para ser caricatura. Uso a realidade para contar uma história de forma caricatural, mostrando que o exagero não é tão exagerado assim”, diz Fantini.

A escolha por retratar o lado cruel da sociedade é uma necessidade. “É um pouco da minha visão do mundo. Vejo coisas boas, minha vida está longe de ser parecida com o livro. Mas a minha visão da sociedade é de que as coisas não são legais. Reconheço que tem beleza em muitas coisas da vida, mas não me interessa falar sobre elas. Me sinto compelido a falar do que acho ruim, porque acredito que isso precisa mudar.”

A história de “Tormenta!” se desdobrou em outras publicações. Fantini escreveu mais quatro livros, que acompanham Silas, personagem do volume de contos homônimo, de 2011. Os enredos passam pelo diário da filha de Silas, por textos publicados pelo “cronista investigativo” e pelas memórias de Silas, já aos 60 anos, durante o isolamento da pandemia.

O lançamento deste sábado comemora os 50 anos do primeiro fanzine de Fantini. Ao longo de cinco décadas, o autor transitou entre poesia, contos, novelas e literatura infantil. Ao lado dele estará Eloésio Paulo, doutor em teoria e história literária pela Unicamp e professor da Universidade Federal de Alfenas. Os dois são amigos desde os anos 1980.

Eloésio vai autografar “Contagem regressiva”, com 28 narrativas curtas dispostas em ordem decrescente de tamanho. O livro abre com o conto “Amor e usura”, de 21 páginas, e fecha com história de uma única frase, de 17 sílabas.

DUPLO LANÇAMENTO

Livros “Tormenta!”, de Sérgio Fantini, e “Contagem regressiva”, de Eloésio Paulo, publicações da Editora Sinete. Autógrafos neste sábado (21/11), a partir das 11h, no Restaurante Feijão Tropeiro (Rua Sergipe, 220, Funcionários)

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria