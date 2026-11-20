O ator Stênio Garcia, de 94 anos, disse nas redes sociais que as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, querem matá-lo. Na publicação, de quinta-feira (19/11), ele contou que sentiu dores nas pernas e passou mal, e falou em suspeita de trombose.

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"Não basta me roubarem, agora querem me matar!", escreveu o ator no Instagram, onde também pediu orações aos seguidores. Pai e filhas brigam na Justiça por causa de um apartamento.

Até agora, não há confirmação de que ele tenha tido trombose. A mulher do ator, Marilene Saade, contou que ele foi orientado a deixar as pernas para cima e a tomar uma dose maior de anticoagulante.

Stênio ligou o mal-estar às novidades mais recentes do processo. Na publicação, disse que precisa de dinheiro para pagar o tratamento e reclamou de ter sido chamado de "criminoso, mentiroso e caduco" na ação. "Não quero luxo, só quero o direito de continuar existindo e para isso preciso dos meus remédios", escreveu.

Apartamento em Ipanema está no centro da briga

O imóvel fica em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A briga começou depois que ele foi alugado: Stênio diz que a negociação foi feita pelas filhas e pela ex-mulher, Clarice Piovesan, mãe das duas, sem a autorização dele, e que deixou de receber o que tinha direito.

A disputa, em datas:

1986: Stênio diz ter comprado o apartamento, hoje avaliado em cerca de R$ 2 milhões

1992: segundo ele, passou o imóvel às filhas, ainda menores de idade, e ficou com o direito de usá-lo ou receber o aluguel enquanto viver

2023: segundo o ator, a conversa com as filhas passou a ser feita só entre advogados

Outubro de 2025: a ação foi aberta e passou a correr em segredo de Justiça

Maio: a Justiça mandou Clarice pagar R$ 5 mil por mês ao ex-marido pelo uso do imóvel, decisão que foi contestada

8 de novembro: uma decisão judicial propôs mediação entre as partes, e a defesa do ator é contra

Filhas negam abandono, e Gaya diz que o pai sabia do aluguel

As filhas contam outra versão. Em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, em abril, Cássia e Gaya negaram ter abandonado o pai, disseram que foi ele quem se afastou e afirmaram que ele tem alto poder aquisitivo.

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Gaya também já disse que o pai sabia que o apartamento estava alugado. Ao jornal "Extra", ela explicou que o aluguel ajudaria a pagar outra moradia para a mãe, que enfrentava dificuldade de locomoção e precisava sair do prédio, que não tem elevador. "Não sabíamos sobre a questão de usufruto impedir o aluguel", afirmou Stênio.