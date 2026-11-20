RÁDIO TUPI

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A correspondente da TV Globo em Nova York, Sandra Coutinho, enfrentou a perda repentina dos movimentos na face e recebeu o diagnóstico de paralisia de Bell. A condição médica atingiu o lado esquerdo de seu rosto, gerando apreensão sobre a retomada definitiva das funções normais.

O quadro clínico consiste na perda súbita e periférica das funções musculares em um dos lados da face. Esse problema compromete diretamente as expressões e a realização de movimentos habituais.

Relato e cuidados diários

Em entrevista à revista "Marie Claire", a jornalista compartilhou a apreensão gerada pela situação. Sandra afirmou que "o lado esquerdo do meu rosto ficou parcialmente paralisado" e explicou que o impacto visual assusta muito. O peso se torna ainda maior para quem depende da imagem, destacando que "o maior temor é que nunca volte ao normal".

Para recuperar os movimentos, a profissional adotou uma rotina multidisciplinar de cuidados. O tratamento inclui sessões de fisioterapia e aplicações de vitamina B12, exigindo paciência e respeito ao tempo necessário para o corpo se restabelecer.

Causas e diagnóstico

A médica neurologista Carolina Braga explicou à "Marie Claire" que a principal suspeita por trás do problema é a reativação do vírus do herpes simples, que provoca inflamação e inchaço no nervo facial.

Determinadas condições elevam o risco para o desenvolvimento do distúrbio:

gravidez;

pressão alta;

obesidade;

diabetes.

A identificação do quadro ocorre por avaliação clínica em consultório e exclusão de outras hipóteses. Antes de confirmar a paralisia, os médicos investigam e descartam problemas mais graves, como acidente vascular cerebral, tumores, traumas físicos e infecções. As alterações faciais também costumam provocar abalos emocionais e afastamento social, fazendo com que pacientes evitem o convívio e o trabalho.

Prognóstico e recuperação

A evolução clínica costuma ser favorável para a grande maioria das pessoas afetadas. Os primeiros sinais de melhora surgem entre duas e três semanas, enquanto a recuperação integral costuma acontecer em um intervalo de três a seis meses.

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Quando a assistência tem início logo no estágio inicial, a taxa de sucesso supera 90%, garantindo o retorno pleno de todas as funções. Uma parcela menor dos indivíduos pode permanecer com sequelas permanentes.