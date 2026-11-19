Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Steven Spielberg trabalha nos preparativos para o seu primeiro filme de faroeste, cujas filmagens devem começar no próximo ano. Essa rotina de trabalho não impediu o cineasta de ir correndo ao cinema para assistir a "You Can See Everything", uma das produções mais comentadas do momento e que causou forte entusiasmo no diretor.

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A produção é um documentário dirigido por Nathan Fielder e por Lance Oppenheim, que também assina a direção do filme "Primetime", estrelado por Robert Pattinson. A obra aborda e explora a figura de Elizabeth Holmes de maneira original e desconcertante para o público.

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Elogios e debate no evento do MoMA

Na noite de quinta-feira, em Manhattan, o MoMA prestou uma homenagem a Steven Spielberg durante a realização de sua gala cinematográfica anual. Ao longo da celebração, o cineasta revelou ao jornal "New York Times" a sua avaliação sobre "You Can See Everything".

O diretor declarou a sua admiração com palavras enfáticas: "É um dos documentários mais extraordinários, se assim pode ser chamado, que vi nos últimos vinte anos. Foi realmente revolucionário. Sou um grande admirador".

A ressalva sobre a classificação do projeto chamou a atenção por reacender o debate iniciado desde a exibição de estreia no festival de Telluride. A discussão questiona se a obra é de fato um documentário tradicional, uma construção concebida por Fielder ou um modelo híbrido para o qual ainda não existe nome. Nem Spielberg demonstra certeza sobre o formato, embora o resultado final tenha provocado tamanho encantamento.

Impulso na corrida pelo Oscar

Produzido pela A24, o longa recebeu os elogios públicos de Spielberg sem que o diretor tivesse qualquer interesse próprio ou vantagem pessoal em apoiar a obra. Esse respaldo espontâneo surge em um período estratégico para a trajetória do filme.

A produção reúne probabilidades consistentes de se transformar no primeiro documentário da história a receber uma indicação ao Oscar na categoria de melhor filme. A manifestação pública de Spielberg colabora diretamente com essa aspiração.

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A reação dos votantes costuma acompanhar as preferências do diretor veterano. Os membros da Academia costumam ouvir com atenção o posicionamento de Spielberg, repetindo o comportamento registrado em 2018, quando ele manifestou apoio apaixonado ao filme "Green Book".