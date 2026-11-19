Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Viver um dia de cada vez, sem pensar excessivamente no amanhã, orienta a rotina de Michael J. Fox e da esposa, a atriz Tracy Pollan, no enfrentamento do Parkinson. O ator convive com essa condição de saúde desde 1991. Pollan abordou a dinâmica do casal em entrevista concedida à revista "People", durante o evento de caridade organizado pela Michael J. Fox Foundation, em Nova York.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A união e a busca por momentos positivos no cotidiano guiam a família após décadas de convivência com a enfermidade. "Penso que se deve simplesmente enfrentar um dia de cada vez. É preciso olhar para o que está na frente e ficar no momento: se naquele momento está tudo bem, é ali que devemos estar", afirmou a atriz.

Leia Mais

Casados desde 1988, Fox e Pollan são pais de quatro filhos: Sam, de 37 anos, as gêmeas Aquinnah e Schuyler, de 31, e Esmé, de 25 anos. Na celebração realizada em Nova York, as filhas participaram da programação e acompanharam os pais durante a passagem pelo tapete vermelho.

A atriz também revelou o que gera contentamento na convivência diária do casal. Embora tenham preferências distintas em relação a livros e programas audiovisuais, a gastronomia funciona como elo central de conexão. Segundo ela, desfrutar de boas refeições representa a grande fonte de felicidade na rotina conjugal.

Diagnóstico e mobilização por pesquisas

Fox recebeu o diagnóstico da doença aos 29 anos, período em que já desfrutava de grande fama pelo sucesso obtido na saga de filmes "Ritorno al futuro". O artista optou por manter a informação sob reserva pessoal durante os primeiros anos, comunicando a questão publicamente em 1998.

No ano 2000, o ator estabeleceu a Michael J. Fox Foundation com a meta de financiar pesquisas científicas e colaborar na busca por uma cura. O encontro beneficente em Nova York funciona como iniciativa primordial para arrecadar fundos e apoiar esses trabalhos laboratoriais.

Ao avaliar os resultados obtidos pela entidade, Pollan destacou a dedicação de quem colabora há mais de duas décadas com o projeto. Conforme a atriz pontuou na ocasião, a expansão constante dos investimentos em investigações científicas tem viabilizado progressos concretos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A experiência com o Parkinson impõe desafios severos a todos ao redor, conforme Pollan destacou no evento do ano anterior. O otimismo constante de Fox representa uma força importante, mas a rotina exige resiliência dos familiares e cuidadores que oferecem suporte diário ao paciente.