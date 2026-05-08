O que é a demência por corpos de Lewy, doença que vitimou Ted Turner, fundador da CNN

A demência por corpos de Lewy, doença que vitimou o empresário Ted Turner, é um tipo de demência progressiva que se caracteriza pelo acúmulo anormal de proteínas chamadas corpos de Lewy no cérebro. Essas estruturas alteram o funcionamento dos neurônios, afetando memória, atenção, movimento e comportamento. Trata-se de uma das principais causas de demência em idosos, ao lado do Alzheimer. Ademais, costuma avançar de forma gradual, interferindo de maneira significativa na autonomia da pessoa ao longo dos anos.

Entre os sintomas mais frequentes da demência por corpos de Lewy estão alterações de atenção e lucidez que variam ao longo do dia, alucinações visuais detalhadas, distúrbios do sono e sinais motores parecidos com o Parkinson, como rigidez, lentidão e tremores. Além disso, também podem surgir alterações de humor, quedas frequentes e maior sensibilidade a certos medicamentos psiquiátricos. As causas exatas ainda são alvo de investigações, mas envolvem combinação de fatores genéticos, envelhecimento do sistema nervoso e processos degenerativos que levam ao acúmulo das proteínas anormais.

Ted Turner foi um empresário e comunicador norte-americano que transformou a forma como notícias e entretenimento eram distribuídos pelo mundo – INTX: The Internet & Television Expo/Wikimedia Commons

O que diferencia a demência por corpos de Lewy do Alzheimer e do Parkinson?

A diferença em relação ao Alzheimer está, sobretudo, na forma como os sintomas aparecem. Afinal, no Alzheimer clássico, o primeiro sinal costuma ser a perda de memória recente mais marcante, com progressão lenta. Por sua vez, na demência por corpos de Lewy, é comum que as flutuações de atenção, as alucinações e as alterações de movimento se destaquem logo no início. Em relação ao Parkinson, a distinção está no tempo: no Parkinson, os sintomas motores aparecem primeiro e a demência pode surgir anos depois; na demência por corpos de Lewy, o quadro cognitivo e motor tende a caminhar junto ou com prejuízos cognitivos surgindo cedo. O tratamento é voltado para controlar sintomas, com uso cuidadoso de medicamentos para memória, sono e rigidez muscular, além de fisioterapia, terapia ocupacional e acompanhamento multiprofissional. Não há cura até o momento, mas a abordagem adequada pode prolongar a autonomia e reduzir complicações.

Quem foi Ted Turner e por que ele mudou a televisão mundial?

Ted Turner foi um empresário e comunicador norte-americano que transformou a forma como notícias e entretenimento eram distribuídos pelo mundo. Nascido em 1938, ele começou a carreira no ramo de publicidade. Depois, assumiu os negócios da família no setor de mídia. A partir daí, consolidou uma trajetória marcada pela expansão da TV a cabo, ajudando a estabelecer o modelo de canais segmentados e disponíveis 24 horas por dia. Assim, isso modificou o consumo de informação em diversos países.

Em 1980, Turner fundou a CNN (Cable News Network), primeiro canal de notícias 24 horas, que passou a transmitir acontecimentos em tempo real, como crises políticas, guerras e desastres naturais. Além disso, a experiência se repetiu no campo do entretenimento, com a criação da TNT e de outros canais que ampliaram o acesso a filmes, séries e eventos esportivos. Essa visão de programação contínua e global fez com que seu nome se tornasse referência na indústria televisiva, influenciando o modelo de negócios de emissoras e plataformas de mídia em diferentes continentes.

m 1980, Turner fundou a CNN (Cable News Network), primeiro canal de notícias 24 horas, que passou a transmitir acontecimentos em tempo real, como crises políticas, guerras e desastres naturais – depositphotos.com / AndreyKr



Como foi a vida pessoal de Ted Turner com Jane Fonda e após o diagnóstico?

Na vida pessoal, Ted Turner ganhou destaque também pelo casamento com a atriz e ativista Jane Fonda, iniciado na década de 1990. O relacionamento aproximou o magnata da mídia de pautas sociais e ambientais nas quais Fonda já atuava há anos. Apesar da exposição midiática, o casal procurou, em vários momentos, manter certa reserva em relação à intimidade, enquanto conciliava rotinas intensas de trabalho e compromissos públicos.

O casamento terminou em 2001, com a separação oficializada após cerca de dez anos de união. Mesmo com o divórcio, Turner e Fonda mantiveram uma relação de amizade e respeito mútuo, relatando em entrevistas posteriores encontros, conversas e apoio em projetos pessoais. Essa convivência após a separação tornou-se um dos aspectos mais comentados da história do casal, especialmente pela forma colaborativa com que lidaram com o fim do casamento.

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Em 2018, Ted Turner revelou publicamente que havia sido diagnosticado com demência por corpos de Lewy, trazendo atenção internacional para a doença e suas consequências. A informação ajudou a ampliar o debate sobre demências menos conhecidas e sobre os desafios de qualidade de vida na velhice. Turner morreu em 6 de maio de 2026, aos 87 anos, deixando um legado ligado à transformação da televisão mundial, ao pioneirismo na cobertura jornalística contínua e à discussão mais ampla sobre saúde cerebral e envelhecimento.