Chitãozinho e Xororó decidiram encerrar as apresentações ao vivo. A despedida histórica dos palcos encerra um ciclo de 56 anos dedicados à música e emociona admiradores da dupla sertaneja.

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Os irmãos comunicaram a aposentadoria dos palcos em entrevista concedida a Poliana Abritta. O programa "Fantástico" exibiu a conversa neste domingo (22).

Apresentação recente em Barretos

Antes da confirmação transmitida na televisão, os músicos subiram ao palco da Festa do Peão de Barretos na última sexta-feira (28). No evento, os artistas tocaram os principais sucessos do repertório.

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Trajetória iniciada no Paraná

Naturais do Paraná, os cantores formam uma das parcerias mais emblemáticas da música sertaneja nacional. A caminhada artística começou em 1970 e reúne mais de cinco décadas de história.