Milhares de cristãos criticam série 'O Corpo', sobre jovens católicas e rituais satânicos
Petição online pede o cancelamento de projeto da Netflix. Carta cita especial do Porta dos Fundos sobre Jesus gay
compartilhe
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Milhares de cristãos assinaram uma petição online pedindo o cancelamento de "O Corpo", série da Netflix lançada em novembro. Segundo a carta publicada no site CitizenGo, a produção "blasfema", que retrata rituais satânicos numa escola católica, quer ensinar crianças a "rezarem a oração que leva ao Diabo".
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O documento virtual, que já obteve mais de 150 mil assinaturas, também critica títulos como "Lindinhas", drama francês produzido pela plataforma que foi acusado de hipersexualizar crianças, e o especial de Natal "A Primeira Tentação de Cristo".
Leia Mais
Lançada em 2019, a atração do grupo brasileiro Porta dos Fundos despertou discussões sobre os limites do humor e foi muito criticada pela comunidade cristã, já que a produção sugere uma relação amorosa entre Jesus Cristo e outro homem, além de parodiar outros signos religiosos. O CitizenGo foi criado na Espanha e reúne usuários de diversos países.
"No Dia de Todos os Santos [data que é celebrada no 1º de novembro], a Netflix promoveu a série com as personagens mascaradas de santos, em tom de paródia", afirma a petição, que também cita o slogan da série "O Corpo" --"rezem muito, pequem ainda mais."
O documento ainda diz que o streaming nunca zombou da "oração muçulmana, do culto hindu ou até de um ritual Wicca [religião politeísta e que prega a magia]", além de acusar a Netflix de corromper crianças ao invadir seus lares via televisões e celulares.
O CitizenGo costuma organizar petições de temática cristã e, segundo a descrição oficial do site global, promove "a vida, a família e as legítimas liberdades fundamentais."
Leia Mais
- Aos 94 anos, Stênio Garcia passa mal e diz que as filhas querem matá-lo: "Rezem por mim"
- Michael J. Fox e o Parkinson: esposa conta como o casal enfrenta a doença no dia a dia e revela o momento simples da rotina que traz felicidade aos dois
- Steven Spielberg se rende a novo filme e faz elogio poderoso: 'Entre as coisas mais lindas que vi nos últimos 20 anos'; qual obra impressionou o diretor?
"O Corpo" segue dançarinas de uma escola católica que são afetadas por visões histéricas e demoníacas após um ritual feito na noite de Halloween. Criada por Quinn Shepard, a série também tem sido bastante comentada pelas cenas de sexo, consideradas explícitas demais por parte do público.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Segundo Shepard, que não abordou diretamente os ataques da comunidade cristã, as cenas em questão atendem à natureza do projeto, que retrata o amadurecimento de adolescentes.