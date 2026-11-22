SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Milhares de cristãos assinaram uma petição online pedindo o cancelamento de "O Corpo", série da Netflix lançada em novembro. Segundo a carta publicada no site CitizenGo, a produção "blasfema", que retrata rituais satânicos numa escola católica, quer ensinar crianças a "rezarem a oração que leva ao Diabo".

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O documento virtual, que já obteve mais de 150 mil assinaturas, também critica títulos como "Lindinhas", drama francês produzido pela plataforma que foi acusado de hipersexualizar crianças, e o especial de Natal "A Primeira Tentação de Cristo".

Lançada em 2019, a atração do grupo brasileiro Porta dos Fundos despertou discussões sobre os limites do humor e foi muito criticada pela comunidade cristã, já que a produção sugere uma relação amorosa entre Jesus Cristo e outro homem, além de parodiar outros signos religiosos. O CitizenGo foi criado na Espanha e reúne usuários de diversos países.

"No Dia de Todos os Santos [data que é celebrada no 1º de novembro], a Netflix promoveu a série com as personagens mascaradas de santos, em tom de paródia", afirma a petição, que também cita o slogan da série "O Corpo" --"rezem muito, pequem ainda mais."

O documento ainda diz que o streaming nunca zombou da "oração muçulmana, do culto hindu ou até de um ritual Wicca [religião politeísta e que prega a magia]", além de acusar a Netflix de corromper crianças ao invadir seus lares via televisões e celulares.

O CitizenGo costuma organizar petições de temática cristã e, segundo a descrição oficial do site global, promove "a vida, a família e as legítimas liberdades fundamentais."

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"O Corpo" segue dançarinas de uma escola católica que são afetadas por visões histéricas e demoníacas após um ritual feito na noite de Halloween. Criada por Quinn Shepard, a série também tem sido bastante comentada pelas cenas de sexo, consideradas explícitas demais por parte do público.

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Segundo Shepard, que não abordou diretamente os ataques da comunidade cristã, as cenas em questão atendem à natureza do projeto, que retrata o amadurecimento de adolescentes.