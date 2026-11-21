SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Isabelle Abreu, conhecida nas redes sociais como Xsbel, informou que o velório do noivo, Gabriel Félix, será reservado a familiares e amigos próximos.

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Em novo comunicado publicado nas redes sociais neste sábado (21/11), ela pediu respeito à privacidade da família e explicou que a despedida não será aberta ao público nem à imprensa.

"Sabemos que muitos já souberam do local do velório do Gabriel e agradecemos todo o carinho e as mensagens recebidas. Neste momento, pedimos respeito e privacidade. Será uma despedida íntima, restrita à família e aos amigos próximos. Pedimos que entendam que não é um momento de exposição", diz.

A família também determinou que não sejam feitos registros da cerimônia. "Não será permitida a presença da imprensa nem registros ou divulgações desse momento. Agradecemos a compreensão de todo", acrescenta a nota.

Isabelle pediu que as manifestações de carinho sejam demonstradas por meio de orações e que o silêncio dos familiares seja respeitado neste período de luto.

O que já se sabe

Gabriel morreu na noite de quinta-feira (19/11), aos 29 anos. Segundo informações divulgadas pela assessoria do influenciador, ele passou mal enquanto se encontrava com amigos num jogo de futebol. Foi socorrido, mas não resistiu.

Em uma homenagem ao companheiro, Isabelle descreveu Gabriel como o amor de sua vida e sua alma gêmea. Os dois tinham uma filha, Amelie, de 3, e compartilhavam momentos do relacionamento e da rotina familiar com milhões de seguidores.

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Gabriel também trabalhava como modelo e criador de conteúdo digital. Em julho de 2025, ele pediu Isabelle em casamento durante uma viagem às Dolomitas, na Itália.