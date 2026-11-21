Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Depois que o deputado federal eleito por Pernambuco Jones Manoel apareceu nas redes sociais vestindo uma camiseta estampada com a imagem de Leonel Brizola (1922-2004) – trata-se da célebre fotografia do político gaúcho segurando uma metralhadora durante a Campanha da Legalidade, em 1961 –, estampas semelhantes passaram a ser vistas com maior frequência, principalmente entre jovens que sequer haviam nascido quando Brizola morreu.

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O que, afinal, explica o interesse por um político do passado?



“Historicamente, em momentos de crises profundas e polarização, figuras que defenderam posições firmes ganham projeção. É o caso de Brizola”, diz a jornalista Karla Monteiro, autora da biografia “Brizola – Lobisomem contra o império” (Companhia das Letras), que será lançada em Belo Horizonte neste sábado (21/11), às 11h, na Livraria Jenipapo. A obra é o primeiro de dois volumes dedicados a um dos políticos mais complexos do século 20.



O livro resgata a infância humilde no Rio Grande do Sul, a ascensão política e o exílio, encerrado com a anistia, em 1979. Karla se debruçou sobre a bibliografia já publicada a respeito de Brizola, passou longas temporadas no Rio Grande do Sul e no Uruguai para realizar entrevistas e descobriu mais de 10 mil páginas de documentos sobre o político no Departamento de Estado dos Estados Unidos.



“Procurei não ser advogada de defesa nem de acusação”, diz. “Fui atrás do homem em si. Quando li coisas que achava condenáveis, não quis tirá-las da biografia. Pelo contrário, resolvi explorá-las. Brizola, afinal, era cheio de contradições, como qualquer pessoa”, afirma.



ORIGEM

Antes das contradições, é necessário conhecer as origens do político. Natural do povoado de Cruzinha, Brizola nasceu em uma família de camponeses. Quando tinha apenas 1 ano de idade, perdeu o pai, fuzilado durante a Revolução de 1923.



Aos 7, saiu de casa sozinho em direção a Carazinho, onde trabalhou entregando jornais e carregando malas na estação ferroviária para custear os estudos primários. Entre os 12 e os 13 anos, foi para Porto Alegre. Trabalhou como engraxate e ascensorista,até concluir os estudos e ingressar na Faculdade de Engenharia Civil.



Em 1945, filiou-se ao PTB. Dois anos depois, foi eleito deputado estadual. Conquistou a Prefeitura de Porto Alegre em 1955 e, em 1958, chegou ao governo do Rio Grande do Sul. Espalhou cerca de 5 mil escolas, apelidadas de “brizolinhas”, pelo interior do estado e criou o Instituto Gaúcho de Reforma Agrária, por meio do qual promoveu projetos de loteamento.



Ainda como governador, mantinha um programa noturno na Rádio Farroupilha. Por vezes, as transmissões avançavam até a manhã seguinte, o que rendeu ao político o apelido de lobisomem.



“Eu brinco que ele é um personagem de ‘O tempo e o vento’”, comenta Karla, referindo-se ao romance de Érico Veríssimo. “É um cara que cresceu e foi criado dentro daquele caldo revolucionário do Rio Grande do Sul, o que acabou influenciando o político Brizola”, acrescenta.



RESISTÊNCIA

Em 1961, Brizola ainda era governador quando ministros militares tentaram impedir a posse de João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros. Em resposta, criou a Cadeia da Legalidade, mobilizou a população, armou civis, colocou a Brigada Militar em prontidão e conquistou o apoio de setores do Exército. A mobilização conseguiu barrar a tentativa de golpe.



Três anos depois, diante da movimentação das tropas golpistas, voltou a defender a resistência. Articulou-se com militares legalistas e sargentos, mas não conseguiu reunir forças suficientes para impedir a deposição de João Goulart. Brizola acabou seguindo para exílio no Uruguai.



A atuação em defesa da educação e contra a ditadura, porém, não apaga as contradições de sua trajetória. Apesar de defender pautas progressistas, quando disputou o governo do Rio Grande do Sul, Brizola renegou publicamente o apoio de Luís Carlos Prestes e do Partido Comunista. Ao mesmo tempo, aproximou-se de integralistas para conquistar votos.



Depois da morte de Che Guevara, em 1967, rompeu com grupos armados, deixando desamparados companheiros que já haviam estruturado focos de guerrilha. Enquanto cultivava uma linguagem de forte apelo às massas, na vida privada fazia questão de ser chamado de doutor Brizola até por assessores e amigos próximos. E, mesmo considerado um dos principais inimigos dos Estados Unidos na América Latina, contou com a ajuda da CIA ao ser expulso do Uruguai, em 1977, quando conseguiu asilo político em Nova York.



Talvez seja justamente essa combinação de convicção, combatividade e contradição que explique a permanência de Brizola no imaginário político brasileiro. A fotografia com a metralhadora, reproduzida agora em camisetas de jovens que não viveram seu tempo, condensa uma imagem de resistência que passou por gerações. O desafio, no entanto, é não confundir o personagem estampado na camiseta com o homem que existiu fora dela. n

“BRIZOLA – LOBISOMEM CONTRA O IMPÉRIO”

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De Karla Monteiro

Companhia das Letras

456 páginas

R$ 99,90 no site da editora; preço pode variar nas livrarias

Lançamento neste sábado (21/11), às 11h, na Livraria Jenipapo (Rua Fernandes Tourinho, 241, Savassi)