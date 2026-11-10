Livro mostra Mu Carvalho além da música
Na autobiografia "Memórias sintetizadas", cantor e compositor fala sobre a relação com as artes plásticas e conta como acabou "trocando os pincéis pelas teclas" TAGS
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O pianista, cantor, compositor, arranjador, tecladista e produtor musical carioca Mu Carvalho, um dos fundadores da banda A Cor do Som, lançou neste mês a autobiografia “Memórias sintetizadas”, pela Editora Memorabilia. Mu colaborou com grandes nomes da música brasileira, como Jorge Benjor, Moraes Moreira, Marina Lima, Fernanda Abreu e Legião Urbana. No livro, ele revisita momentos históricos nos palcos, casos de bastidores e viagens. Mu também fala de suas parcerias e relata experiências da vida e da carreira. Com 64 fotos, algumas de arquivo pessoal e uma partitura, a obra percorre diversos momentos da música brasileira em primeira pessoa. A discografia de Mu tem oito discos em carreira solo e 14 com A Cor do Som.
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Ele revela que, antes da carreira musical surgir definitivamente em sua vida, sonhava com as artes plásticas e queria ser pintor. Porém, sendo irmão do baixista e compositor Dadi Carvalho, que fazia parte dos Novos Baianos; da pesquisadora de MPB Heloísa Tapajós e do produtor musical Sérgio Carvalho (1949-2019), não demorou a se apaixonar pela música. Aos 16 anos, estreou no grupo Semente, ao lado de Cláudio Nucci, Cláudio Infante e Zé Luiz.
A autobiografia começou a ser escrita há cerca de 10 anos. “Cheguei a escrever quase quatro capítulos, mas abandonei completamente a obra. Há cerca de dois anos, o jornalista Paulo Jebaili. que foi fundamental para a existência dessa obra, me procurou pelo Instagram e perguntou se não tinha vontade de escrever um livro. Respondi que sim e que até já havia começado a escrever um, mas que o abandonara. Também estava trabalhando muito naquela época e não encontrava tempo para dar continuidade ao livro”, conta.
O jornalista então se ofereceu para ajudar no projeto. “Aceitei, e a gente passou a se encontrar fielmente uma vez por semana, sendo que algumas vezes eu estava em Paris, outras no Rio de Janeiro e assim foi. Na época, a gente conversava pelo Skype e ele gravava as nossas conversas. Fui contando toda história que achava interessante da minha vida profissional.”
MORAES MOREIRA
As histórias são contadas no livro em ordem cronológica. “São histórias gostosas, interessantes, enfim, é um livro leve, gostoso de ler. Começo nas minhas primeiras experiências, na casa dos meus pais, no Rio de Janeiro, com meus primeiros passos na música. Antes pintava e achava que seria artista plástico, porém acabei trocando os pincéis pelas teclas. E venho desde lá, contando tudo. Conto sobre os discos do Moraes Moreira dos quais participei e como me convidou para tocar com ele. Depois, como nasceu o grupo A Cor do Som, a importância do meu irmão Sérgio de Carvalho.”
Mu comenta que o irmão “teve uma sacada bacana, quando, certo dia, foi assistir a um show de Moraes Moreira, no qual eu e Dadi participamos. Sérgio disse que eu e Dadi deveríamos tocar juntos e até nos ofereceu os estúdios da gravadora Polygram, na qual era produtor musical”.
“E sigo contando isso tudo e muito mais. Depois, a minha vida com A Cor do Som e quando o grupo acabou. Falo também das dificuldades financeiras que passei, assim como quase todo músico passa, enfim, os altos e baixos da minha vida. Quando acabou A Cor do Som, embarquei naquela de acompanhar cantores e bandas, como Marina Lima, Fernanda Abreu e Legião Urbana, entre outros”, afirma.
Outro tópico do livro é a passagem de Mu pelo grupo Tigres de Bengala (1993), que era tinha também o irmão Dadi (baixo), Ritchie (voz e guitarra), Cláudio Zoli (vocal), Vinícius Cantuária (vocal e bateria) e Billy Forghieri, ex-Blitz, nos teclados.
“Depois mergulho no cinema, conto quando encontrei Tizuka Yamasaki. Conto também sobre a minha chegada à Globo (1994), na qual fiz uma carreira por quase 30 anos. Então, são muitas histórias bacanas. É um livro sincero, porque conto como elas realmente aconteceram”, diz.
Mu Carvalho enviou capítulos do livro para Márcio Grings, da editora Memorabilia, sediada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que decidiu editá-lo. “Topei na hora. É um livro bonito, diferente, de capa dura e traz muitas fotos legais”, diz Mu.
“ Conto da minha vida com A Cor do Som e quando o grupo acabou. Falo também das dificuldades financeiras que passei, assim como quase todo músico passa, enfim, os altos e baixos da minha vida. Quando acabou A Cor do Som, embarquei naquela de acompanhar cantores e bandas”
Mu Carvalho,
músico
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emc4capinha
“MEMÓRIAS SINTETIZADAS”
Livro de Mu Carvalho
Editora Memorabilia
256 páginas
R$ 95