O longa “Feito pipa”, indicado pelo Brasil para tentar uma vaga no Oscar 2027, recebeu dois prêmios no Festival Huelva de Cine Iberoamericano, na Espanha. Dirigido por Allan Deberton, levou as estatuetas de Melhor Filme, na escolha do público, e o Prêmio da Imprensa Ibero-Americana, concedido pela Associação de Jornalistas Ibero-Americanos de Cinema.

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Estrelado por Yuri Gomes, Teca Pereira e Lázaro Ramos, o longa brasileiro soma 24 prêmios desde sua estreia no Festival de Berlim, na Alemanha, em fevereiro deste ano.

No início deste mês, “Feito pipa” abriu o 19º Los Angeles Brazilian Film Festival e recebeu quatro prêmios, nas categorias Melhor Filme pelo Júri e pelo Público, Melhor Caracterização e Melhor Ator Jovem, para Yuri Gomes.

Na campanha para o Oscar, o longa cumpre agenda no exterior com o objetivo de entrar na lista dos candidatos à estatueta de Melhor Filme Internacional. A pré-lista de indicados sai em 15 de dezembro. "Feito pipa" teve sessões em Nova York, Chicago e Los Angeles, além de integrantes da equipe participarem de debates em várias cidades norte-americanas.

Em BH, “Feito pipa” está em cartaz no Cidade 4, às 18h50 e 20h50; Contagem 3, às 14h40; Cine Belas Artes 2, às 18h50; Pátio 8, às 13h; e Centro Cultural Unimed-BH Minas, às 14h20.

O filme conta a história do menino Gugu (Yuri Gomes), que vive no interior do Ceará. Apaixonado por futebol, ele também gosta de usar bijuterias e maquiagem. Conta com o apoio da avó adotiva, Dilma (Teca Pereira), mas a situação se complica quando o Alzheimer avança, comprometendo a saúde dela.

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O garoto teme morar com o pai, Batista (Lázaro Ramos), que não aceita a personalidade do menino, e busca esconder de todos a doença da avó.



