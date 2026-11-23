Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

A pergunta "de onde você vem?" foi o ponto de partida para a criação do espetáculo de formatura da turma da manhã do Curso Técnico em Teatro do Cefart, que ocupa o palco do teatro João Ceschiatti, do Palácio das Artes, de quinta-feira (26/11) a domingo, com entrada gratuita. Intitulada "Fale com o motorista apenas o indispensável", a peça foca em um grupo de pessoas que divide uma viagem de ônibus, em uma proposta de teatro performativo que incorpora elementos da linguagem cinematográfica, com projeções e imagens filmadas.

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As respostas à pergunta feita para o grupo de 13 estudantes que compõem o elenco deram o subsídio para que Amora Tito escrevesse a dramaturgia original. Com direção compartilhada entre Kelly Crifer e Lucas Fabrício, a montagem traz um enredo que transcorre durante a viagem de ônibus, ao longo da qual passageiros de diversas origens e destinos compartilham suas histórias, costurando experiências individuais em uma narrativa coletiva. Não se trata, contudo, de um texto convencional, com início, meio e fim.



Sair da estrutura dramática aristotélica é justamente a proposta do teatro performativo, segundo Kelly Crifer. "É um teatro mais simbólico, metafórico, fragmentado, como um quebra-cabeça a ser montado pelo espectador", diz, acrescentando que o espetáculo "brinca" de incorporar a linguagem do audiovisual. "Trabalhamos muito com imagens, com paisagens, convidando o espectador a contemplar e embarcar como passageiro, para que aquilo se torne uma experiência sinestésica", complementa.



Ela observa que o centro de "Fale com o motorista apenas o indispensável" não é o texto, que, na escrita de Amora Tito, propõe uma leitura mais poética da cena. "Quando li, falei: 'Nossa, que texto lindo, estamos fodidos', porque é realmente muito bonito, mas como encenar isso? Tínhamos esse desafio, de trazer a poética do papel para o palco, sem excessos", diz. Ela explica que a escrita de Amora a obrigou a dilatar a encenação, dar mais pausas e buscar silêncios, para que a plateia tenha tempo de digerir a poesia.



Kelly destaca, ainda, a força de uma dramaturgia que parte das vivências dos alunos. "Foi importante entender o que cada um dos atores tinha urgência de falar, quais histórias seus territórios contam, construindo um mapa coletivo a partir de seus locais de origem. Assim começa nossa viagem, com os atores trazendo material autobiográfico para que Amora trabalhasse em cima", diz. Ela assente que, sob esse prisma, "Fale com o motorista apenas o indispensável" é, em boa medida, uma peça que trata de identidades.



"De onde viemos conta muito de nós. Exploramos as dramaturgias do corpo, com partituras das gestualidades que o lugar de origem traz", diz, ressaltando que esses pontos de partida individuais acabam se amalgamando. "Vivi no Vale do Jequitinhonha até os 11 anos e, quando vim para Belo Horizonte, fui morar no morro do Pau Comeu. Tudo o que faço passa por esses lugares e vai se misturando com outros territórios. Os alunos vêm de lugares diferentes, da Amazônia, da Bahia, de Venda Nova, e esses territórios se misturam", diz.



EXPERIÊNCIAS COMPARTILHADAS

A proposta, ela destaca, é transformar vivências individuais em experiências compartilhadas. Kelly aponta que, nesse sentido, a ideia do ônibus, que surgiu durante o processo, foi providencial. "Entendemos que é o lugar onde conseguiríamos potencializar esse intuito, com pessoas desconhecidas ali dentro, trabalhando as imagens que cada um carrega, explodindo intimidades. O audiovisual traz as janelas desse ônibus e dessas vidas, como uma linguagem incorporada ao teatro, num jogo mais poroso", explica.



Ela observa que essa é uma realidade dos próprios alunos que compõem o elenco da peça, que cumprem diariamente trajetos de ônibus de suas casas até o Palácio das Artes. "O lugar das viagens é muito significante no Brasil, é um lugar de afeto, de compartilhamento de experiências íntimas que se tornam coletivas. Na peça, o espectador está ali junto. Fazemos a relação com a tela, convocando as tecnologias para um lugar de afeto, de poesia, criando uma paisagem para a alma, com a nostagia que vem de quando você está viajando", diz.



DIREÇÃO A QUATRO MÃOS

Kelly Crifer conta que, quando foi convidada a dirigir o espetáculo de formatura dos alunos do Cefart, estava com a agenda apertada e só conseguiria se tivesse uma parceria. Lucas Fabrício foi o nome escolhido para assumir a codireção em função de experiências conjuntas pregressas, como uma residência do grupo Armatrux que conduziram juntos. Ela ressalta as diferenças na maneira de trabalhar e nos dispositivos de criação que um e outro empregam. "Percebemos isso logo no início da nossa condução, e foi massa, porque nos equilibramos. O processo criativo foi caótico, o que é ótimo. Alguns lugares foram ficando mais direcionados, eu trabalhando mais especificamente com a interpretação, com a atuação, e o Lucas com um olhar mais para a dramaturgia e a encenação. Foi uma espécie de jogo de bola, com um tocando para o outro", conta.

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“FALE COM O MOTORISTA APENAS O INDISPENSÁVEL”

Espetáculo teatral, de quinta-feira (26/11) a sábado, às 20h, e domingo, às 19h, no Teatro João Ceschiatti do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Entrada gratuita, com ingressos que podem ser retirados pela Sympla ou nos totens do Palácio das Artes a partir do meio-dia da data de cada apresentação. Na bilheteria do hall de entrada do Palácio das Artes a retirada tem início 1 horas antes do espetáculo.